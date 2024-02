BBB 24: Matteus é detonado e se torna alvo de sisters: 'Ele foi para cima'

Revoltadas com o comportamento de Matteus após confusão, sisters apontam o gaúcho como possível alvo no BBB 24; descubra o motivo

Após um dia marcado por conflitos, Matteus foi apontado como o possível alvo de algumas sisters no Big Brother Brasil 24. Isso porque Yasmin Brunet se revoltou com o comportamento do gaúcho durante um confronto no reality show da Globo na última quarta-feira, 28. Ela sugeriu que Wanessa Camargo deveria se afastar dele e explicou seus motivos.

Tudo começou depois que Matteus adotou uma postura neutra durante as últimas brigas no confinamento. Yasmin acredita que Alegrete, como ele é conhecido na casa, não toma partido quando se trata de Davi. Além disso, ela apontou que o estudante de engenharia parece estar jogando de forma muito confortável e não se posicionando quando necessário.

“Não sei mais se acho ele tão legal assim, te falando a verdade. Entendo você querer puxar ele para o seu time. Mas teve a vez que o Davi gritou e ele ficou quietinho, e aí o Bin gritou e ele foi para cima. É o mesmo negócio da bonitona lá [Alane] poder vir para mim e falar um monte, e eu no papel de errada sempre”, Yasmin detonou o gaúcho para Wanessa.

Além disso, Yasmin acredita que ele precisa começar a analisar melhor o jogo, independente de quem são seus aliados: “Isso é uma incoerência, você tem que ver quem está errado independentemente do time”, disparou. A sister ainda lembrou que Matteus costuma se desculpar quando decide tomar partido no confinamento.

"Foi o que a Pitel falou. Ele faz um jogo que é: coloca no Paredão e pede desculpas. P*rra, é muito confortável! Assume, p*rra! Não fica se desculpando por tudo", acrescentou a loira. Por fim, Yasmin apontou que Matteus acaba ‘passando pano’ para as atitudes do motorista dentro do programa: "Acho muito errado! O Davi pode fazer tudo?”, perguntou.

“Por que ele passa a mão na cabeça dele? Ele não é tão legal assim, sinceramente. Gosto de gente verdadeira, que erra, caga e você vê que tem verdade. Ali é muito medo de se f*der, de ir para o Paredão e se ferrar lá fora", concluiu indignada. Apesar de não revelar se pretende votar no estudante, Yasmin disse para Wanessa abrir os olhos quanto ao brother.

Vale mencionar que na última quarta-feira, 28, Matteus aproveitou para criticar algumas das atitudes de Yasmin Brunet. Isso porque a sister começou a levar punições de propósito para colocar a casa no ‘Tá com nada’. Em conversa com Alane, Beatriz e Davi, eles também definiram a loira como um possível alvo depois da confusão.

