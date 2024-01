BBB 24: Matteus dá conselho forte: ‘Não fica submissa’

O líder Matteus resolve dar conselho para sister após ela tomar coragem para votar em brother no paredão do BBB 24

O líder Matteus decidiu dar um conselho forte para Alane após ela contar para Nizam que votou nele no paredão do BBB 24, da Globo. Depois da conversa tensa com o rapaz, ela foi desabafar e contou que se sentiu culpada. Com isso, Matteus explicou a sua visão sobre a situação.

“Não fica submissa à palavrinha. Nizam é um cara que chega, conversa, te olha no grão do olho e daqui a pouco você está submissa. Te cuida!”, afirmou ele.

Antes disso, Matteus viu também chamou Nizam de manipulador ao ver uma conversa dele pelo monitor no quarto do líder. “Tu viu como é? Já conseguiu. E tu preocupada. Aqui é tu por ti e pelas pessoas que estão contigo. Vocês viram? Ele é manipulador no último, se fazendo de vítima ali”, declarou.

A indicação do líder para o paredão

Giovanna Pitel foi indicada pelo líder Matteus e está no paredão, que está sendo formado nesta sexta-feira, 19, no Big Brother Brasil 24. A formação do paredão começou com os Anjos da semana, Luigi e Lucas Henrique, imunizando MC Bin Laden.

Em seguida, Matteus deveria escolher um entre os 4 que ele colocou na Na Mira do Líder após vencer a prova do líder na última quinta-feira, 18.

Entre Nizam, Juninho, Raquele e Pitel, o gaúcho optou pela assistente social.

"Ela foi a única pessoa que eu não tive uma conversa, não tive uma troca, então hoje estou optando por essa escolha", explicou o líder.