BBB 24: Matteus cai no choro em desabafo: ‘Não vou pisar’

Matteus não segura a emoção e fica com a voz embargada ao revelar sua postura no BBB 24 durante justificativa para Michel

O brother Matteus teve uma conversa séria com Michel na madrugada desta terça-feira, 13, sobre a sua postura no BBB 24. Ele desabafou sobre ter sido colocado no Castigo do Monstro por causa de sua amizade com Davi e afirmou que não vai tratar ninguém mal para conquistar outras pessoas.

"O pessoal me dá três, quatro plantas. Mas eu estou pouco me lixando. Eu sei o jeito que eu sou, o que eu passei para estar aqui", disse ele.

Então, ele chorou ao relembrar sua vida fora do confinamento. "Sei quantas noites eu não dormi, pensando no meu futuro, eu estava com 27 anos e não conseguia saber se eu ia conseguir dar um futuro melhor para a minha família", afirmou.

Então, ele falou de sua postura. "Eu não vou pisar em ninguém porque eu quero me mostrar para o público. O dia que eu bati boca com a Leidy, eu me posicionei porque eu achei que não estava certo. Eu vou fazer assim, se as pessoas acharem legal, ok. Se não acharem, eu sigo a minha vida. Mas eu sigo minha vida de cabeça erguida e pezinhos no chão", declarou.

E completou: "De que adianta eu pisar na pessoa, acabar com a sonho de uma pessoa, ou às vezes a pessoa sair com um trauma para o resto da vida".

Matteus se estranhou com Michel

O clima ficou tenso entre Matteus e Michel na casa do BBB 24, da Globo, após a decisão do Castigo do Monstro. Michel ganhou a prova do anjo e colocou o rival no castigo junto com Deniziane. Pouco depois, ele explicou que tomou a decisão por causa da proximidade do casal com Davi. Porém, Matteus tratou de esclarecer qual é sua verdadeira relação com Davi.

Michel contou: “Eu tinha certeza que eu ia para o paredão. E os dois motivos, ou o Davi me puxava, que ele já tinha me falado. Ou por voto de vocês por essa aproximação com o Davi”. Então, Matteus contou que não vai se afastar de Davi e que os dois não falam de jogo.

"Isso não existe. Eu vou te explicar, vou deixar claro de saída já. Eu me dar bem com uma pessoa, eu não querer isolar uma pessoa é uma coisa. Jogar é totalmente diferente. Agora, porque eu ando com o Davi eu sou obrigado a votar junto? Não vou votar, cara. E eu sou assim, vou deixar bem claro. Pode todo mundo me votar porque eu tô andando com o Davi, mas tô pouco me lixando", declarou.

Logo depois, Matteus foi conversa com Deniziane sobre a conversa com Michel e explicou sobre a proximidade deles com Davi. Então, ela disse: "Eu estou te falando...que as pessoas estão achando...". Com isso, Matteus defendeu sua posição. "É bom, deixe que falem. A hora do Sincerão vão me escutar se eu for nesses negócios aí. Tomara que eu não vá agora, mas você vai ver, estou com tudo na cabeça já. Eu sabia que iriam falar isso. Se eles acham que isso vai ser ruim para mim, eles estão enganados. Onde já se viu? Vou me afastar de uma pessoa se a pessoa não me fez nada? Eu não sou assim na minha vida, não vou ser aqui dentro por causa dessas imundices. Estou 'a pá' de nojo", disse ele.

Por fim, Deniziane concordou. "Igual o Davi veio falar, se eu tiver atrapalhando o jogo de vocês porque eu estou andando junto. Eu falei 'Davi, ninguém é melhor que ninguém aqui'", declarou.