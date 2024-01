BBB 24: Marcus Vinicius revela quem é seu alvo no próximo paredão

Marcus Vinicius surpreende ao apontar o motivo para votar em um dos brothers no próximo paredão do BBB 24

O brother Marcus Vinicius já tem seu alvo para o próximo paredão do BBB 24, da Globo. Em uma conversa no reality show, ele contou que quer ver Rodriguinho na berlinda e explicou sua decisão.

O rapaz contou que o cantor evita contato visual com ele há alguns dias e isso está incomodando. "Confesso que meu próximo voto é no Rodriguinho, confesso para vocês, porque não é só pelo que aconteceu no sincerão […], ele não olhou na minha cara desde aquele dia, achei muito maduro da parte de entender o que eu estava querendo dizer naquele momento, no fundo, eu acho. Percebo que ele tanto faz está aqui, mas eu entendo porque ele tem uma vida lá fora", afirmou.

Porém, a cantora Wanessa Camargo defendeu Rodriguinho. "Eu acho que ele faz isso por defesa, está inseguro", declarou.

Marcus Vinicius chamou Rodriguinho de inútil

Marcus Vinicius não poupou palavras durante o Sincerão, que acontece na noite desta segunda-feira, 22, dentro do Big Brother Brasil 24.

Na dinâmica, os emparedados, Alane, Vinicius, Pitel, Marcus Vinicius, Luigi, e o líder Rodriguinho, deveriam responder à pergunta mais votada pelo público: 'quem é o/a inútil'.

O comissário falou sobre a falta de vontade de Rodriguinho de estar no reality. "Para ele, tanto faz estar aqui...ele diz que se for para o monstro, aperta o botão, então não está tendo utilidade para o jogo", disparou.

Marcus fez questão de dizer que respeita muito o cantor fora da casa, mas reforça: "Respeito a carreira, mas aqui dentro, eu não vejo uma utilidade", finalizou.