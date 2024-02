BBB 24: Marcus Vinicius comenta 'obsessão' de Wanessa e Yasmin por Davi

No Mais Você, Marcus Vinicius falou sobre a 'obsessão' de Wanessa e Yasmin por Davi e relembrou ter alertado as sisters no BBB 24

Eliminado do Big Brother Brasil 24, Marcus Vinicius participou do café da manhã no Mais Você na manhã desta quarta-feira, 14, e comentou sobre a 'cisma' de Wanessa e Yasmin com Davi.

O comissário reviu algumas atitudes dos brothers em relação a Davi e respondeu se ele tinha pensado que a implicância com o baiano o tornaria favorito ao prêmio somente em uma visão de jogo ou como ser humano por terem 'pegado pesado'.

"(...) A gente não tinha muita proximidade, a minha proximidade era com a cunhã (Isabelle), era o mais próximo que eu chegava dele. (...) Eu não sabia qual era a treta do Davi com as outras pessoas, porque era tudo muito confuso, ninguém sabia explicar direito. Tanto que agora a gente está vendo que realmente não há grandes motivos assim", afirmou.

Em seguida, Marcus relembrou uma conversa que teve com Wanessa e Yasmin durante uma festa, onde alertou as sisters sobre a 'perseguição' com o motorista de aplicativo. "Eu falei: 'Para, isso está virando uma obsessão já. Para!'", relembrou dando alguns exemplos de situações em que as sisters justificavam com suposições absurdas.

"Bizarro o exagero da coisa. Falei para a Leidy (Elin) que a Wanessa e Yasmin deviam estar chateadas comigo porque falei que já estava virando obsessão esse negócio com o Davi. (...) Aí foi uma visão mais emocional, de me preocupar, porque para mim já estava chegando muito no absurdo já", reforçou.