BBB 24: Manu Gavassi reage ao ser citada por Alane: ‘Estava com uma cara’

Confinada no BBB 24, Alane surpreende ao revelar que já trabalhou para Manu Gavassi e cantora reage ao comentário em suas redes sociais

Os dias de confinamento chegaram ao fim para a cantora Manu Gavassi, que participou do Big Brother Brasil em 2020. No entanto, na madrugada desta quarta-feira, 24, a ex-sister foi surpreendida ao ter seu nome mencionado por uma das atuais confinadas no reality show da Globo. É que a sister Alane revelou que já trabalhou em um clipe da famosa.

Enquanto conversava com os brothers sobre algumas de suas experiências profissionais fora da casa, a atriz e bailarina contou que participou de uma das gravações mais recentes de Manu. Alane pode ser vista ao lado da cantora durante algumas cenas do videoclipe de ‘Sexo, Poder e Arte’, que foi lançado no final do ano passado.

“Eu fiz o clipe da Manu Gavassi antes de entrar aqui. É muito legal, eu dancei como bailarina", Alane revelou. A atriz ainda contou que foi difícil se segurar para não pedir um conselho, pois já estava participando das seletivas do programa: "Eu ficava: Meu Deus, acho que vou entrar no BBB e eu estou no clipe da Manu Gavassi”, disse.

“Eu queria chegar para ela e falar assim: me dá uma dica! Aí eu entrei e já tinha lançado o clipe", a bailarina contou que apesar da vontade, ficou em silêncio para não comprometer sua chance de entrar no reality. Assim que teve seu nome mencionado no programa, Manu também apareceu em suas redes sociais para falar sobre a participação da sister em seu videoclipe.

Bem-humorada, a cantora, que raramente comenta sobre o reality show, usou suas redes sociais para brincar com Alane: “Bem que eu percebi que ela estava com uma cara de quem ia entrar no BBB!”, disse Manu, que ficou em terceiro lugar no pódio de sua edição, atrás da médica Thelma e da influenciadora digital Rafa Kalimann.

😂❤️ bem que eu percebi que ela tava com uma cara de quem ia entrar no bbb! https://t.co/LDt4Pnvizz — Manu Gavassi (@manugavassi) January 24, 2024

Vale mencionar Manu Gavassi se destacou ao ser uma das primeiras personalidades conhecidas a aceitar o desafio de entrar no Big Brother Brasil. A cantora adentrou a casa mais vigiada do país, marcando a primeira temporada a integrar famosos e anônimos, no grupo 'Camarote'. Mas sua presença não se limitou a sua fama.

A cantora inovou ao deixar diversos conteúdos prontos para serem publicados enquanto estivesse na casa. Desde vídeos comemorando quando vencesse a Prova do Líder ou a Prova do Anjo, até outros lamentando caso estivesse no Paredão, assim como outros participantes fazem até os dias atuais; clique aqui e relembre a trajetória de Manu Gavassi no BBB.

Há exatos 4 anos, @manugavassi entrava na casa mais vigiada do Brasil.



Foram muitos momentos que guardamos na memória, como paredão do bilhão, Fica Manu, quarto branco, tamborzinho e muito mais... Qual foi seu momento favorito dela no programa? #TeamManu 🧚🏻‍♀️ pic.twitter.com/2dDWlgzYhz — Manu Gavassi Info (@ManuGavassiInfo) January 22, 2024

Alane escapou do último paredão no BBB 24:

Enquanto Manu Gavassi curte sua vida longe do confinamento, Alane está dando duro no reality show da Globo! Na última terça-feira, 23, a atriz passou por um momento de sufoco com o resultado do paredão, que foi disputado com mais quatro brothers de uma vez. Apesar da tensão, a jovem foi a mais votada para continuar na casa e quem deixou a casa foi o atleta Vinicius.