BBB 24: Mãe de Vinicius se revolta com Marcus após briga no Sincerão

Após discussão gerada no Sincerão, mãe de Vinicius Rodrigues sai em defesa do filho e critica Marcus Vinicius. "Foi muito infeliz na fala dele"

Luziane Lima, mãe de Vinicius Rodrigues, do BBB 24, saiu em defesa do filho nesta terça-feira, 23, e criticou o participante Marcus Vinícius. Os brothers tiveram uma discussão após a dinâmica do Sincerão, em que o comissário de bordo disse que o atleta paralímpico parou de votar nele e em Michel"com medo de soar homofobia".

Luziane usou seu perfil oficial no Instagram para defender o filho. "Acho que o Marcus Vinicius foi muito infeliz na fala dele, na acusação dele. Eu, como mãe, vou cair sempre em defesa dos meus filhos, porque eu sei a educação que eu dei e criei eles muito bem, com muita dificuldade, mas eu sei que eu pude dar o melhor para eles", opinou.

A mãe de Vini ainda disse que seu filho é amoroso, carinhoso, empático e respeitoso. "O Vinicius jamais teria uma agressividade em elevar o tom de voz ou ir para cima. A gente tem hora que se inflama, mas o Marcus Vinicius foi muito infeliz na fala dele. E nós respeitamos, sim, toda forma de amor. O Vinicius é uma pessoa incrível", concluiu.

Durante a discussão no jardim da casa, Marcus Vinicius acusou o atleta de debochar das outras pessoas do reality show. "Você falou para todo mundo 'eu sou amigo das pessoas certas, por isso que nunca vou para a Xepa e, quando for Líder, não estou nem aí para quem está na Xepa'. Então, fala a verdade aqui na frente", disparou o comissário de voo. O atleta negou que sua fala foi feita em tom de deboche e, quando chegou ao final da discussão, eles se acertaram e apertaram as mãos.

O que é o Sincerão?

O BBB 24, da Globo, trouxe uma novidade nas dinâmicas semanais este ano. Isso porque o Jogo da Discórdia, que era sempre exibido nas noites de segunda-feira, chegou ao fim! Agora, o quadro da segunda-feira se chama Sincerão e terá uma dinâmica diferente.

No podcast Isso é Fantástico, o diretor de TV Boninho contou o que é o quadro Sincerão. "O Sincerão é o Big Brother às avessas, substituindo o Jogo da Discórdia. Toda segunda-feira, nós teremos um jogo onde os protagonistas da semana vão conversar com o Tadeu. Vai ser o Líder, o Anjo e os indicados ao Paredão. Eles vão do lado de fora da casa e Tadeu vai provocar algumas perguntas com eles", disse ele.

Boninho ainda contou que Tadeu Schmidt vai fazer perguntas para os protagonistas da semana e os outros participantes vão escutar tudo. A intenção é que eles discutam o que foi levantado no Sincerão ao longo dos dias seguintes.

Por fim, Boninho explicou o motivo para ter colocado um fim no Jogo da Discórdia. "Descobrimos que eles estavam deixando para conversar sempre na segunda-feira, no Jogo da Discórdia. Então, agora, ou você é um protagonista da semana, ou você resolve seus problemas lá na casa", afirmou.