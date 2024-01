BBB 24: Mãe de Vanessa Lopes sai em defesa da filha após críticas: “Sofrendo”

Após desentendimento com Nizam e Alane, mãe de Vanessa Lopes desabafa e defende que a filha é alvo de manipulação no BBB 24

Nesta segunda-feira, 15, Lica Lopes, mãe de Vanessa Lopes, utilizou suas redes sociais para defender a filha. Para aqueles que não acompanharam, a dançarina se envolveu na polêmica do 'espelho' com o executivo Nizam e a atriz Alane e está sendo duramente criticada por seu posicionamento dentro do Big Brother Brasil.

Segundo Lica, que gravou uma série de vídeos defendendo a filha, Vanessa é alvo de uma manipulação e está sendo enganada pelo executivo. Além disso, ela afirmou que a filha ainda 'não detectou' o verdadeira intenção dele: “Primeiramente, quero reconhecer aqui duas coisas: a atitude de Vanessa e a manipulação que está sofrendo”, ela iniciou na legenda da publicação sobre sua herdeira.

“Vanessa poderia sim ter se levantado, ido até as mulheres, se reunido com elas, escutado, assim elas juntas entenderam que estavam sendo manipuladas, e eu lamento por isso não ter ocorrido. Mas também proponho aqui uma reflexão que não pode ser deixada de lado”, a empresária apontou que o responsável pela polêmica é Nizan: "Ela acabou caindo", disse no vídeo.

Lica ainda defendeu que as críticas direcionadas a Vanessa são injustas: “Quantas mulheres já foram manipuladas, enganadas, ou já brigaram com outra mulher por causa de manipulação de algum homem? Acredito que quase todas foram, então, como é que estão apontando o dedo para Vanessa?”, a mãe da Tik Toker desabafou.

“O fato é que o manipulador, usando de sua retórica, induziu Vanessa a acreditar nele e, também induziu a própria Alane a se sentir culpada. Vamos convir que o cara está manipulando não só mulheres, como homens da casa também. Ele se comporta como um manipulador nato, maduro, com mais de trinta anos”, disse a empresária.

“Ele usa disso para destruir a amizade das duas que se formava dentro da casa! Por fim, nunca deveria sair como vilão ou vilã a pessoa que foi manipulada, pois, ao contrário, ela está em uma situação desfavorável, está sendo enganada!”, concluiu Lica, que negou que a filha esteja defendendo “Macho escroto” no vídeo: “Isso só pode ser brincadeira”, disparou.

Veja o desabafo da mãe de Vanessa Lopes:

Entenda a polêmica envolvendo Vanessa Lopes:

Tudo teve início quando Nizam escolheu Vanessa como alvo, alegando que ela 'se olha muito no espelho'. A fofoca rapidamente se espalhou pela casa, deixando a dançarina profundamente chateada e sem saber quem a havia criticado. Por isso, ela desabafou com Alane, que estava envolvida em um affair com um executivo.

A atriz decidiu preservar a identidade do executivo e não contou que ele era o responsável pelos comentários. Após omitir a informação da amiga, Alane e Nizam decidiram falar com Vanessa posteriormente, mas a atriz acabou desmaiando de nervosismo durante uma conversa com o brother, que se antecipou e falou sozinho com a dançarina.

Nizam disse que tudo não passou de um mal entendido, e Vanessa acreditou. Depois, Alane tentou conversar com a influenciadora sobre o ocorrido, mas não obteve sucesso. A dançarina cortou relações com a atriz: “Ela interpretou de forma equivocada, porque não foi a forma como ele falou. Ela distorceu o que ele falou”, Vanessa criticou sua antiga aliada.