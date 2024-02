BBB 24: Mãe de Vanessa Lopes quebra silêncio sobre sumiço das redes

Mãe da ex-BBB Vanessa Lopes agradeceu o carinho com a filha e revelou que a família está priorizando a saúde da influencer

Mãe da influenciadora Vanessa Lopes, Lica Lopes reapareceu nas redes sociais no último sábado, 03, e falou publicamente pela primeira vez a respeito da saída de sua filha do BBB 24, da Globo, ocorrida há cerca de duas semanas. Através de seu Instagram, ela contou que precisou se ausentar para priorizar a saúde da ex-sister.

Lica agradeceu as mensagens positivas e todo apoio que o público tem dado para Vanessa Lopes desde sua desistência do reality show por questões emocionais. "Apareci para agradecer as inúmeras mensagens de carinho e apoio comigo e com a minha família. Vocês são incríveis", iniciou ela.

E completou: "E, é claro que vocês compreendem que eu precisei estar ausente aqui para cuidar da Vanessinha e zelar pela minha família. Nossa saúde e união são sempre as prioridades". Na sequência, a mãe da influenciadora digital contou aos seguidores que, aos poucos, voltará a mostrar novamente o dia a dia da família nas redes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alisson Ramalho (@alissonramalho1)

"Sou uma pessoa otimista de natureza. Nas adversidades tento sempre tirar as lições da vida. Vou voltar a interagir com vocês aos poucos", concluiu. Recentemente, o pai de Vanessa Lopes, Alisson Ramalho, também tranquilizou os fãs da ex-BBB e falou sobre seu estado de saúde.

"Neste momento, a gente continua seguindo 100% de todas as recomendações médicas. As recomendações foram de trazê-la para um lugar que tenha natureza, praia, coisas que ela gosta, que ela tenha contato com a natureza", disse ele no vídeo postado nos Stories do Instagram. Em entrevista à CARAS Brasil, o casal falou um pouco sobre a trajetória da filha dentro do BBB 24 e reprovaram a amizade de Vanessa com Nizam no programa.

Vale lembrar que, desde que optou por desistir do confinamento, Vanessa Lopes ainda não retornou às redes sociais e nem se pronunciou publicamente. De acordo com o último boletim médico divulgado, ela está bem e segue sob cuidados médicos.

Mãe de Bin Laden revela desejo de encontrar Vanessa Lopes

Mãe do cantor MC Bin Laden, a pastora Mariza Ventura tem acompanhado cada passo do artista dentro do BBB 24, da Globo. No confinamento, o artista ficou bastante próximo de Vanessa Lopes, sister que desistiu do jogo e decidiu apertar o botão no dia 19 de janeiro, após demonstrar não se sentir muito bem lá dentro.

Com isso, a mãe do brother revelou que possui o desejo de encontrar a influenciadora para abraçá-la. Desde que saiu do reality show, Vanessa está sob tratamento psiquiátrico e ainda não retornou às redes sociais.

"Eu tentei falar com a Vanessa, mas infelizmente não tive êxito. Tentei por rede social, mas não consegui retorno. Mas tenho orado muito por ela, feito campanhas e jejuado por ela", contou Mariza em entrevista ao site Quem.