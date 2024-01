BBB 24: Mãe de Davi detona atitude da nora e afirma: "Tem que ser submissa"

A mãe de Davi gravou um vídeo criticando a nora e dizendo que ela deveria ser 'submissa' ao seu filho

A mãe de Davi, Elisângela Brito, aparece criticando a nora, Mani Reggo, esposa do brother, em um vídeo que tem circulado na web nesta terça-feira, 30.

Nas imagens, a mãe do motorista de aplicativo cita que a nora deve ser 'submissa' ao seu filho, além de dizer que ela é 'ambiciosa', justificando sua opinião com partes da Bíblia. "Não foi essa programação familiar que Davi sonhou. Tenho certeza que ele não vai ficar feliz com essa atitude que Mani está tendo. ", começou ela.

Em seguida, Elisângela disse que Mani tentou tomar algo que não devia: “Ela começou a pedir acessos que não podem ser dados. Meu filho deixou acesso com outra pessoa e ela quer tomar. Não pode. Ela tem que respeitar. Ela tem que ser submissa".

"Estou aqui em rede social, não para difamar ela, para que vocês massacrem ela. Eu disse a ela: 'O que Deus tem para nós ninguém toma'. Ela não precisa ter ambição porque ninguém da nossa família está tendo ambição, estamos esperando no Senhor. Por que ela está com essa ambição? A que isso vai levar ela? Ela tem que esperar em Deus. Esperar o Davi voltar para atribuir o que ele desejar a cada um de nós", continuou.

"Não leve nossa família a esse extremo. Nós somos simples, mas nunca fomos de escândalo, nem gananciosos, somos trabalhadores", disse ela que ainda afirmou que Mani é honesta e digna.