BBB 24: Mãe de Davi chora ao se mudar para novo lar alugado por emissora de TV

Mãe de Davi, do BBB 24, se muda para apartamento mobiliado após convite de emissora de TV que é rival da Globo

Mãe do brother Davi, que está no BBB 24, da Globo, Elisângela Brito não segurou a emoção ao se mudar para um apartamento mobiliado em Salvador, na Bahia. Ela vivia em uma casa condenada pela Defesa Civil por risco de desabamento de um barranco e recebeu um novo lar para viver enquanto o filho estiver no reality show.

O novo apartamento foi concedido pela equipe da TV Aratu, que é afiliada do SBT na Bahia. O apresentador Alex Lopes foi quem levou a mãe de Davi e as irmãs dele, Raquel e Duda, para conhecerem o novo local onde vão morar.

Dona Elisângela ficou muito emocionada e chorou ao celebrar a chance de parar de temer as chuvas, já que ela dormia em um colchão perto da porta de casa para correr em caso de deslizamento de terra. "Meu Deus, quanto tempo eu não durmo numa cama. Você sabe quanto tempo eu durmo no chão? Eu vou dormir numa cama sem ter medo do barraco despencar quando chover. Eu subo 170 degraus para chegar em casa, e agora vou de elevador", disse ela.

Assista ao vídeo para conhecer o novo lar dela:

Problemas de saúde e inimigos no BBB 24

Segundo Elisângela, Davi sofreu três infartos. Em um dos episódios, ocorrido no Exército, ela relatou que o jovem precisou rastejar pela casa para pedir ajuda através de um celular. Além disso, o brother também enfrentou alguns problemas de saúde durante o crescimento devido à péssima alimentação. Esse seria o grande motivo para ele querer cursar medicina.

Em outro momento da conversa com o Splash, a mãe do motorista de aplicativo abriu o coração e falou com sinceridade a respeito da perseguição que o filho tem sofrido dentro do BBB 24. No confinamento, Yasmin Brunet, Wanessa Camargo, MC Bin Laden e Rodriguinho chegaram a chamá-lo de agressivo e manipulador.

"Eu vi pessoas dizendo que queriam dar uma voadora, queriam quebrar a perna do Davi. São termos de agressão. Eu acho que, se o programa não protegesse, eles até executariam", declarou ela. Elisângela ainda explicou que Davi, fora do reality, decidirá se deve ou não entrar na justiça contra os colegas por essas declarações.