BBB 24: Mãe de Bin Laden revela desejo de encontrar Vanessa Lopes

Mariza Ventura, mãe de MC Bin Laden, tem tentado entrar em contato com Vanessa Lopes desde a desistência da sister do BBB 24

Mãe do cantor MC Bin Laden, a pastora Mariza Ventura tem acompanhado cada passo do artista dentro do BBB 24, da Globo. No confinamento, o artista ficou bastante próximo de Vanessa Lopes, sister que desistiu do jogo e decidiu apertar o botão no dia 19 de janeiro, após demonstrar não se sentir muito bem lá dentro.

Com isso, a mãe do brother revelou que possui o desejo de encontrar a influenciadora para abraçá-la. Desde que saiu do reality show, Vanessa está sob tratamento psiquiátrico e ainda não retornou às redes sociais.

"Eu tentei falar com a Vanessa, mas infelizmente não tive êxito. Tentei por rede social, mas não consegui retorno. Mas tenho orado muito por ela, feito campanhas e jejuado por ela", contou Mariza em entrevista ao site Quem.

Ela ainda se mostrou bastante satisfeita com a amizade que Bin Laden construiu com a influenciadora no programa. "Estou pedindo para Deus para que eu possa chegar até ela para lhe dar um abraço, um colo e dizer o quanto ela foi importante para o meu filho. Ela é especial e guerreira. Estou aguardando o tempo dela, mas tenho o desejo de conhecer a Vanessa pessoalmente e dar um abraço nela", concluiu.

Na última quarta-feira, 31, o pai de Vanessa Lopes usou as redes sociais para atualizar o quadro de saúde da famosa. Em seu Instagram, Alisson Ramalho reforçou que a ex-sister está recebendo todo apoio necessário, além de acompanhamento médico.

"Neste momento, a gente continua seguindo 100% de todas as recomendações médicas. As recomendações foram de trazê-la para um lugar que tenha natureza, praia, coisas que ela gosta, que ela tenha contato com a natureza", disse ele em um vídeo.

Em seguida, Alisson agradeceu as mensagens de carinho dos fãs. "Cuidar da saúde e mental dela. Ela está fazendo as consultas dela. Seguindo todas as recomendações dos médicos. Obrigado a todos vocês. Vai dar tudo certo", completou.

Religiosa, mãe de MC Bin Laden orou para filho entrar no BBB 24

A participação de MC Bin Laden (30) no BBB 24 tem sido motivo de muita celebração em sua casa. Famoso desde os 14 anos, ele sempre sonhou em participar do reality show. Em entrevista à CARAS Brasil, a mãe do funkeiro, dona Mariza Ventura, revelou que passou horas orando para que o filho entrasse no programa.

"Sempre foi um sonho muito grande dele, então ele comentou [sobre o BBB 24] apenas comigo. Mas sempre foi um sonho, que graças a Deus foi realizado. Orei muito para que esse sonho se cumprir na vida dele", declara ela, que apesar de religiosa, sempre apoiou o filho na carreira artística. Confira a entrevista completa!