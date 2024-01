BBB 24: Luigi reage ao ver conversa polêmica de Davi sobre Camarotes

Após sua eliminação, Luigi assistiu ao vídeo do momento polêmico em que Davi fala sobre os Camarotes

Eliminado do Big Brother Brasil 24, Luigi participou do Bate Papo com o eliminado, apresentado por Thais Fersoza e Ed Gama, na madrugada desta quarta-feira, 31.

Como de costume, o ex-brother assistiu a alguns momentos marcantes de sua passagem pelo programa. Em um deles, os apresentadores exibiram a conversa polêmica entre Davi, Lucas e MC Bin Laden, onde supostamente o baiano teria dito que os Camarotes não merecem ganhar o reality.

No vídeo, Luigi viu o que de fato Davi falou - que ele iria torcer para um pipoca caso não estivesse mais no programa, pois queria que o campeão fosse alguém que realmente precisasse do prêmio.

Ao ver o momento, o vendedor reagiu surpreso e disse que achava que os apresentadores deveriam ter uma outra filmagem dele falando sobre isso porque ele falou mais de uma vez. "Não tem?", questionou.

O apresentador Ed deu risada e disse que ele estava mesmo pegando no pé do motorista de aplicativo. "Não é, mano, mas tem certas coisas que me incomodou muito", afirmou citando o fato do brother pedir para as pessoas falarem baixo.

Confira: