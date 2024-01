BBB 24: Luigi encontra animal na sala e toma atitude

Visitante inesperado! Um animal aparece dentro da casa do BBB 24 e o brother Lucas Luigi age rapidamente para salvar o bichinho

Um animal apareceu na casa do BBB 24, da Globo, na madrugada deste sábado, 21. O brother Lucas Luigi se deparou com um sapo dentro da sala de estar do reality show. Ele viu o animal em uma prateleira na parede e agiu rapidamente para salvar o bichinho.

O sapo foi encontrado por Rodriguinho. O cantor estava conversando com MC Bin Laden no sofá da sala quando olhou para cima e viu o animal. Rodriguinho caiu na risada com a visita inesperada, e Bin ficou com medo do animal. Então, Luigi resolveu agir.

Lucas subiu nos ombros de Nizam, pegou o sapo com as mãos e o levou para a área externa da casa. Ele colocou o sapo na piscina depois de mostrar para os outros participantes.

Nas redes sociais, os fãs gostaram da atitude dele e fizeram o assunto viralizar. “O Luigi pegou com a mão como se fosse uma borboleta”, disse um internauta. “Luigi correndo com um sapo no meio da festa”, declarou outro. “Luigi concerta porta, captura sapo do teto da casa. Ele é praticamente um quebra-galho da produção”, comentou mais um.

Lucas Luigi chora no presente do Anjo

Neste sábado, 20, Lucas Luigi e Lucas Henrique participaram do tradicional Almoço do Anjo do Big Brother Brasil 24. Ao lado de Leidy Elin e MC Bin Laden, os brothers receberam especiais recados de suas famílias e o dançarino foi aos prantos ao rever sua esposa e seu filho durante o confinamento no reality show da Globo.

Lucas Henrique foi o primeiro a assistir ao vídeo e também se emocionou. "Eu amo muito a minha família", disse o professor, entre lágrimas, enquanto ouvia as palavras de carinho de sua irmã, seus sobrinhos, sua esposa e até o cachorrinho da família. O brother também recebe um abraço dos convidados como forma de apoio.

Na sequência, Luigi foi aos prantos com o breve reencontro com sua esposa e seu filho. O dançarino chegou a se ajoelhar no chão em meio a crise de choro e aproveitou para mandar um recado ao herdeiro: “Pinta o sete como ninguém. Continua pintando o sete, filho! Meu Deus do céu, isso é muito forte. Minha mulher tá muito linda", disse emocionado.

Por fim, Luigi e Lucas trocaram elogios e também receberam o carinhos dos demais brothers que acompanharam o almoço do anjo: "Nós dois temos uma família linda, mano", disse o dançarino para o professor de geografia. Vale lembrar que além de ganharem o almoço e os recados da famílias como presente do Anjo, eles também puderam imunizar um dos brothers.