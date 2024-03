BBB 24: Lucas se preocupa com a esposa: "Será que a Camila tá sofrendo?"

Após não receber a foto da esposa, Camila Moura, no ovo de páscoa, Lucas Henrique desabafou com MC Bin Laden e contou como está se sentindo

Lucas Henrique decidiu desabafar com MC Bin Laden nesta segunda-feira, 25. Na academia do BBB 24, o capoeirista se mostrou preocupado com a esposa, Camila Moura, que não apareceu na foto da sua família quando ele ganhou um ovo de páscoa mais cedo.

"Não consigo me enxergar, de verdade, Bin", confessou o carioca. O funkeiro tentou consolar o amigo e disse que ele apareceu bastante no jogo. "Chegou um momento aqui que, agora nessas últimas semanas, eu tô muito baqueado. Eu tô tentando reagir, mano, mas é mais forte. É muito bagulho na cabeça", desabafou Lucas.

Em seguida, o brother falou sobre a possibilidade da esposa estar sendo atacada nas redes sociais. "A questão que eu fico pensando, lá fora, é: cara, será que a Camila tá sofrendo? Será que as pessoas estão atacando ela ou alguma coisa assim?", questionou ele.

"Pai, você não teve uma atitude assim...", respondeu o funkeiro. "Eu sei, mano, mas tipo assim... Aqui é tudo mais forte do que parece, aqui é tudo muito intenso", completou Lucas.

Leidy Elin questiona ausência de foto da esposa de Buda

A sister Leidy Elin ficou desconfiada de um momento envolvendo o brother Lucas Henrique, o Buda, no BBB 24. Na manhã desta segunda-feira, 25, os participantes do reality show receberam ovos de páscoa com fotos da família e, quem é casado, recebeu a foto do amado. Porém, Lucas, que é casado com Camila Moura, recebeu a foto das irmãs.

Com isso, a ausência da foto de Camila virou assunto na casa. "Ela não mandar uma foto dela? Sendo que ela já mandou a foto dela por três vezes?", disse Leidy. Então, Giovanna tentou defender. "Amiga, agora ninguém mandou. Eles já tinham. Eles colocaram alguma", declarou. Porém, Leidy não aceitou. "Aconteceu alguma coisa. É a foto que a gente mandou. E não mandar a foto da mulher dele? Ele falou que tem, que ele mandou várias fotos dele com a mulher dele e com as irmãs".