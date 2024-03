BBB 24: Lucas mente para MC Bin Laden ao ser questionado sobre liderança

MC Bin Laden perguntou sobre a Enquete do Líder e Lucas Henrique mentiu o resultado

Lucas Henrique mentiu sobre sua liderança ao ser questionado por MC Bin Laden no Big Brother Brasil 24. Durante a manhã deste domingo, 17, o funkeiro cumpria o Castigo do Monstro na área externa da casa enquanto conversava com Buda.

Os brothers falavam sobre as lideranças do professor de educação física, que já foi Líder três vezes, quando o cantor perguntou sobre o resultado da Enquete do Líder.

"Quem você indicou primeiro?", questionou Bin. "Bia, depois Pizane", relembrou o capoeirista. "Nessa última você ganhou o quê?", quis saber o MC. "Nessa última liderança? Nada", respondeu Lucas.

O artista insistiu: "Não veio nada do que a galera falou?". "Ah, do público? Ninja", afirmou o carioca. "Foi do Michel, né?", perguntou Bin e o brother confirma.

Por meio de votação no Gshow, o público escolheu o emoji de 'Alerta' para representar todas as lideranças de Lucas.