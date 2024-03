BBB 24: Lucas Henrique se revolta com sisters: "Falta de respeito"

NÃO GOSTOU! Lucas Henrique conversou com Leidy Elin e reclamou sobre a falta de edução de duas sisters do Big Brother Brasil 24

Lucas Henrique se mostrou incomodado com duas sisters do BBB 24, por isso, confessou que gostaria de enfrentá-las no paredão. Em conversa com Leidy Elin, o professor de Educação Física expôs seu desejo de ir para a berlinda com Alane e Beatriz, principalmente após o incidente envolvendo Sabrina Sato.

Nesta última quarta-feira, 21, a apresentadora visitou a casa mais vigiada do Brasil, e o comportamento das sisters não agradou alguns brothers. Assim que viu a artista, Beatriz foi abraçá-la, e elas caíram juntas no chão. Alane também ficou bastante empolgada com a presença de Sabrina no reality.

Essa situação deixou Lucas bastante incomodado, pois para ele, a forma com a vendedora e a bailarina agiram impede os outros participantes de interagir com os famosos que vão na casa. "Ontem, assim que a Sabrina saiu, eu fiquei com muita vontade de falar com Alane e com a Bia sobre a falta de respeito delas", começou ele.

"A Bia ter pulado em cima da Sabrina. E o que fiquei bolado não foi nem isso, foi o fato de elas não deixarem as outras pessoas chegarem perto da Sabrina, interagirem também. Eu senti vontade de falar sobre isso. Eu achei mó ridículo. Feio para c*rai", reclamou o professor. "Ela ficou sem graça", concordou Leidy.

Sabrina Sato se pronuncia sobre o tombo com Beatriz

A apresentadora Sabrina Sato se pronunciou após cair no chão do BBB 24, da Globo, junto com Beatriz. O momento aconteceu durante uma visita da comunicadora na casa do reality show na quarta-feira, 20. Durante a emoção do momento, Beatriz abraçou Sato e as duas caíram no chão.

A cena repercutiu na web e até rendeu uma punição para Beatriz e Alane. No X, antigo Twitter, Sabrina respondeu um comentário sobre o assunto. O jornalista Chico Barney escreveu: "Meu Deus, foi por muito pouco. Que esteja tudo bem com nossa querida Sabrina Sato". Então, a apresentadora contou que está bem. "Eu estou ótima e amei receber todo carinho".