BBB 24: Lucas Henrique fala sobre enfrentar Davi no paredão: 'Derrubo?'

Em mais uma conversa com aliados sobre como derrubar rivais no jogo, Lucas Henrique fala sobre encarar Davi no paredão e tirá-lo da casa

Após o resultado do paredão do BBB 24 nesta terça-feira, 19, os brothers começaram a pensar em como eliminar Davi e seus aliados. Novamente, Lucas Henrique falou sobre a possibilidade de ser páreo para tirar o baiano do jogo.

O professor de capoeira e Pitel comentaram sobre serem uma boa opção para isso. "Eu não imaginei que ia mais longe que Anny, não imaginei que ia mais longe que Marcus, e eu cheguei. Se eu cheguei nos onze, posso chegar nos dez, no nove, no oito, no cinco. Estava falando ali agora no sofá, e vai um daqui, vai uma Pitel. Será que a Pitel não derruba uma Bia, uma Alane? Será que eu não derrubo um Davi?", cogitou o brother.

Leidy Elin afirmou que pensou a mesma coisa e ele completou: "É embate direto um Paredão entre eu e ele vai ficar entre eu e ele, outra pessoa vai ficar de boa. Será que não chegou a hora desse momento da gente fazer isso?".

Em seguida, ele comentou sobre colocar Leidy Elin e Giovanna na berlinda e sister falou: "Eles estão querendo diminuir a quantidade aqui. Eu acho que a Pitel derruba alguém ali, você também". "Eu também acho", concordou o professor.

Após a saída de Raquele, Fernanda também falou sobre querer colocar Pitel no paredão com Davi e os aliados dele por acreditar que a amiga seja forte para isso.

Pitel: "Você também é f*, você já derrubou um de lá sozinha"

Fernanda: "Não tô dizendo que eu não sou, podem me colocar a hora que quiser, porque eu sou a única de todos vocês que tá cagando pro Paredão" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/Hje1Q2bXp5 — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2024

MC Bin Laden acredita que Buda elimine Davi

Pensando em um paredão para tirar Davi do BBB 24, MC Bin Laden então compartilhou com Fernanda que acredita que Lucas Henrique seja a pessoa que consiga tirar o baiano da disputa. Além disso, o funkeiro também pensou nele mesmo como uma boa opção.

"Quando é que você acha que o Davi sai? Com quem?", questionou Fernanda. "Num Paredão com Lucas... Ou comigo", analisou o funkeiro. "E a outra pessoa? Às vezes é a outra pessoa que sai e nem vocês saem. O problema do Paredão é esse. Por exemplo, você acabou de falar, num Paredão com Lucas e o Davi, mas aí, às vezes, é a terceira pessoa que sai, e ele volta de novo. Tem que ser muito bem bolado, porque sempre pode acabar a terceira pessoa saindo", opinou a sister. Leia mais aqui.