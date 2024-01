BBB 24: Lucas Henrique é o novo líder da edição

Após eliminação de Thalyta, o brother Lucas Henrique venceu a terceira prova do líder do BBB 24 na noite de domingo, 14

O brother Lucas Henrique venceu a terceira prova do líder do BBB 24, da Globo, realizada ao vivo na noite deste domingo, 14. A dinâmica ocorreu logo após Tadeu Schmidt anunciar a eliminação de Thalyta, que enfrentava o segundo paredão, do reality show.

A atividade aconteceu novamente por etapas, onde os brothers se dividiram em grupos a cada rodada da prova. Os participantes que errassem a resposta da pergunta seriam automaticamente eliminados da competição da noite.

Na primeira fase, que contou com uma questão sobre a criação do samba, 12 jogadores foram eliminados. A segunda fase foi sobre a área da saúde e mais seis brothers perderam a chance de chegar à final da prova.

Ao final da dinâmica, Lucas Henrique, Michel e Wanessa Camargo foram os finalistas. O novo líder acertou a última questão sobre Engenharia e comemorou: "Brasil, acreditem na comemoração.”

Brothers e sisters recebem o Líder Lucas Henrique com muita festa. 👑 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/lWq3HU806X — Big Brother Brasil (@bbb) January 15, 2024

Thalyta é a segunda eliminada do BBB 24

Na noite deste domingo, 14, a sister Thalyta foi eliminada do BBB 24, da Globo, com 22,7% da média dos votos do público para ficar. A advogada enfrentou o segundo paredão da edição ao lado de Davi, que recebeu 52,15% votos, e Juninho, 25,14%.

A sister acabou indo parar na berlinda após ser puxada em um contragolpe por Juninho, mais votado da casa. Assim que a zona de risco foi formada na última sexta-feira, 12, ela caiu no choro e confessou medo de decepcionar a família no reality show.