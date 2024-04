BBB 24: Lucas Henrique desabafa após sumiço da esposa: "Deve estar sofrendo"

Na academia do BBB 24, Lucas Henrique desabafa com MC Bin Laden sobre Camila Moura, que pediu para não ser exposta: "Minha esposa sumiu"

Na tarde desta quarta-feira, 3, Lucas Henrique conversou com MC Bin Laden na academia do BBB 24. Durante o papo, o professor de Educação Física confessou que "não tem mais forças", e falou sobre o sumiço da esposa, Camila Moura, que não apareceu nos registros da sua família no Quarto do líder.

Ele contou para o aliado que antes de entrar no reality show, sua mulher pediu para não ser exposta. "Às vezes a gente não quer se entregar, né pai? E eu sou um cara que não queria me entregar em nenhum momento aqui", disse ele enquanto treina.

"Eu também não, velho. Mas Bin, de verdade, eu não sei de onde tirar forças. Eu não tenho mais forças para tirar, não tenho. Mano, a minha esposa sumiu. Cara, ela deve estar sofrendo lá fora, tá ligado? As pessoas devem ter reconhecido ela lá fora, não sei", desabafou.

"Minha esposa é muito reservada e o fato dela estar aqui, aparecendo no Líder, no Anjo, mano, pode ter tido algum tipo de exposição para ela... Imagino que ela saiu na rua para comprar alguma coisa e as pessoas reconheceram ela, começaram a pedir para seguir ela na rede social. Só que quem escolheu estar aqui, fui eu, não ela", acrescentou Buda.

Por fim, Lucas ressaltou que sempre teve o apoio de Camila para entrar no programa. "Ela me deu a maior força para entrar, mas eu sempre soube que se ela pudesse ficar no anonimato, ela ficaria. A minha cabeça fica pirando, porque eu fico pensando 'se eu fiz mal para ela?'. Se eu aqui, por algum motivo, eu fiz alguma coisa que ela está se sentindo mal? E como ela está? Eu não consigo dormir em paz", completou.

Leia também:BBB 24: No paredão, MC Bin Laden desabafa sobre o jogo: "A gente vai lutar"

Camila Moura revela que já foi traída por Lucas Henrique antes do BBB 24

Camila Moura decidiu abrir o jogo sobre seu relacionamento com Lucas Henrique, que está confinado no BBB 24. A professora revelou que já foi traída pelo marido antes dele entrar no reality da TV Globo, e confessou que estava sendo humilhada devido ao flerte do carioca com Giovanna Pitel.

"Eu decidi me manifestar porque eu estava sentindo que eu estava sendo humilhada naquela situação, decidi me defender. Eu passei a primeira parte do programa defendendo ele", disse ela em entrevista ao jornalista Leo Dias, durante o programa Fofocalizando, do SBT. Depois, Camila ainda contou que já foi traída antes. "Claro, ué, houve, sim [traição]. É por isso que esse foi o segundo strike e último", afirmou.

Após a entrevista ir ao ar, a ex-mulher de Lucas passou a receber alguns questionamentos no Instagram sobre a primeira traição do brother, e ela esclareceu: "Lucas já vacilou comigo antes em relação à fidelidade no casamento. Ele sabia que se fizesse isso de novo não teria perdão. Ele usa o fato de eu ter perdoado, ter feito anos de terapia de casal, anos terapia individual cada um, como ato de se 'safar'", disparou. Saiba mais!