BBB 24: Lucas Henrique decide mentir sobre resultado da Enquete do Líder

O brother recebeu o emoji de Alerta, mas combinou com sisters de dizer que recebeu Ninja

Lucas Henrique decidiu mentir sobre o resultado da Enquete do Líder no Big Brother Brasil 24. No início da noite desta quinta-feira, 15, o brother viu o emoji que representou o que o público achou de sua liderança. O professor de educação física recebeu um sinal de alerta.

Pouco depois, em conversa com Leidy Elin, Yasmin e Wanessa, ele combinou de contar um emoji diferente do que recebeu na Central do Líder.

A modelo perguntou qual emoji Lucas recebeu. "Alerta", disse o brother. "Mas, ó, para todo mundo a gente vai falar que foi Ninja. Qualquer pessoa que perguntar, mas foi alerta", acrescentou.

Wanessa afirmou que não falará que foi Ninja. "Eu vou falar que não sei, que você não me falou". A cantora ouviu umas negativas, mas explicou:"Eu não sei mentir". "Fala que não sabe", afirmou Lucas.

"Será que foi pela sua indicação", questionou Leidy Elin. "Eu acho que sim!", disse o brother. Wanessa avalia o resultado da Enquete do Líder: "É fato, o Davi está querido lá fora. É muito fato", opinou a cantora.