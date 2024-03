BBB 24: Lucas faz carinho em Pitel e sister reage: "Pensamentos perversos"

Lucas Henrique tentou trocar carinhos com Pitel durante a madrugada no BBB 24

Lucas Henrique e Pitel protagonizaram mais um momento que deu o que falar fora do Big Brother Brasil 24.

Após a formação do paredão, o líder da semana e a alagoana estavam no gramado da área externa conversando quando ele decidiu encostar na sister.

Deitados ao lado de Yasmin Brunet, o professor de educação física começou a passar a mão no cabelo de Pitel, que logo reagiu: "Você tem 10 anos, né? Só pode! Sai, caralho. Qual seu problema, bicho?", disparou ela.

"Tô te dando um afagado, um carinho...", explicou o brother. "Pensamentos perversos, pensamentos perversos...", disse a assistente social.

A relação de Lucas e Pitel tem dado o que falar. Isso porque Buda é casado e tem um relacionamento há 15 anos com Camila Moura. A professora de história se revoltou, tem detonado o marido na web, além de ter declarado torcida para Davi, rival do brother dentro do BBB.