BBB 24: Lucas "Buda" analisa jogo de MC Bin Laden: "Muito bagunçado"

Em papo com brothers do Quarto Fada, Lucas diz que não joga com Quarto Gnomo e analisa jogo de MC Bin Laden. "Eu sou o pódio dele e não consigo ler"

A tarde desta quinta-feira, 8, foi recheada de conversas cobre jogo no BBB 24. Na área externa da casa, Lucas Henrique conversou com Leidy Elin e Marcus Vinicius sobre o grupo do Quarto Gnomo e o queridômetro.

A conversa iniciou após Marcus Vinicius se questionar sobre os emojis que recebeu no queridômetro. "Quem será que me deu esse alvo? Não dá pra saber, né. Eu acho que é o Bin", disse. Em seguida, Lucas Henrique aproveitou para dar sua opinião sobre o jogo do funkeiro.

"Cara, de verdade, eu não consigo entender o jogo do Bin", iniciou. "O jogo dele é muito bagunçado. Não sabe se ele joga com o coração, se ele joga com a razão", afirmou Marcus. "Não faço ideia, eu que tô do lado dele, cara. Eu sou o pódio dele e não consigo ler", completou Lucas.

Leidy, então, compartilhou que o MC a questionou sobre seu voto. "Não vou ficar falando do meu jogo pra quem eu não quero", disparou a trancista. "Ele ficou chateado comigo porque eu fiz as contas e descobri que ele votou em mim", Marcus acrescentou.

Momentos depois, Lucas "Buda" aproveitou para falar sobre o jogo dos participantes do Quarto Gnomo. O professor mantém uma proximidade com o grupo dentro da casa do BBB 24. "Então, o Gnomo. O pouco que eu sei lá, né. Eles já tentaram me chamar pra jogar junto, já conversei de jogo com eles sim, lá atrás. Só que eu vi que não ia dar certo porque são pessoas completamente diferentes de mim, pessoas que eu não me relacionaria no dia a dia. Então eu falei, não faz sentido jogar com pessoas que eu não tenho afinidade. É o mesmo motivo pelo qual eu não quis fechar com o 'puxadinho".

O carioca também afirmou que os votos de Fernanda, Bin e Rodriguinho não são alinhados. "O que eu vejo de lá, eles conversam sim sobre jogo, eles falam sobre voto, mas eles não combinam porque os votos não batem. A Fernanda vota numa galera que o Bin não vota, que o Rodriguinho não vota. O Rodriguinho é muito aleatório na votação".

"Eu acho que eles estão perdidos. Toda semana sai um lá", afirmou o carioca. "Ia falar isso agora, deu uma desestabilizada neles", Leidy concluiu.

Fernanda rompe aliança após ser detonada por Rodriguinho

Na madrugada da última quinta-feira, 8, a sister Fernanda curtiu sua tão esperada Festa do Líder no Big Brother Brasil 24, mas nem tudo saiu como o esperado! É que a confeiteira sofreu uma reviravolta após ser alvo de críticas de um de seus aliados, o cantor Rodriguinho. A sister confrontou a situação e tomou a decisão de cortar os laços com ele.

Tudo começou quando Rodriguinho decidiu detonar a aliada pelas costas em uma conversa com MC Bin Laden. Mas a sisters, que está no comando da central do líder, conseguiu ouvir o bate-papo do pagodeiro e logo entendeu que era o novo alvo dos comentários ácidos do cantor: "Deu claramente para ver que eles ficaram um tempão falando de mim”, disse para Pitel.