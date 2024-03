BBB 24: Lucas alfineta após produção ameaçar punir Davi: ‘Não toma estalecada’

Protegido? Lucas Henrique aponta injustiça e questiona produção após Davi receber apenas atenção em vez de multa no BBB 24

Durante a madrugada deste domingo, 17, Lucas Henrique não se conteve e alfinetou a produção do Big Brother Brasil 24. Tudo começou quando Davi recebeu uma ameaça de 'multa gravíssima' da produção do programa. Por isso, o professor questionou se existem privilégios no jogo e sugeriu que o motorista deveria ser punido e levar uma 'estalecada'.

Para quem não acompanhou, Davi acampou com seus aliados ao lado do Big Fone. No entanto, o Big Boss não gostou de ver a casa parada e mandou um recado para movimentar o jogo: “Atenção, brothers: se vocês continuarem perto do Big Fone, vocês vão levar uma multa gravíssima. Portanto, saiam todos de perto do Big Fone! A gente não vai tolerar isso”, disparou.

“Todo mundo longe do Big Fone", a equipe do programa apenas ameaçou. Logo, todos os brothers se levantaram e saíram de perto do telefone. Inclusive, Davi chegou a desabafar sobre a situação e concordou que a produção estava certa. Mas Lucas, que acompanhou a movimentação de longe, acredita que o motorista deveria ter sido punido.

Dessa forma, o professor de educação física reclamou que a produção só ameaça, mas não parte para as consequências quando se trata do baiano: "Ele toma atenção pelo mesmo motivo 10 vezes e não toma estalecada, fico put* com isso", Lucas alfinetou a equipe do reality sem pensar duas vezes durante uma conversa com seus aliados.

Raquele concordou com o amigo e apontou outra suposta ‘protegida’ pelo jogo: "Que nem Bia, 'atenção microfone' três vezes, Pitel hoje deitada deu. Pronto, -50”, a doceira alfinetou. Giovanna também desabafou: "É isso que cansa. É isso que me cansa!", disparou. Por fim, Pitel apontou uma injustiça: "Aí a balança já desnivelou de novo", disse a sister.

Vale lembrar que o próprio motorista avaliou que sua equipe estava errada e agradeceu o recado da produção: “Ele tá certo. É pra gente se atentar, não ficar ali e não tomar 'estalecada'. Porque, realmente, nisso a gente tá errado. Porque não é o Big Fone que a gente tem que procurar, a gente tem que procurar é vivência aqui”, Davi conversou com Cunhã sobre a bronca.

