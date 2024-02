BBB 24: Lucas acerta dinâmica da liderança: "Cada um indica um"

Os brothers analisavam as possibilidade da dinâmica da semana e Lucas Henrique acertou uma parte da formação do paredão

Os brothers estão repercutindo a Prova do Líder em dupla que foi disputada na noite da última quinta-feira, 22, no Big Brother Brasil 24.

Na academia, Lucas, Rodriguinho, Leidy Elin e MC Bin Laden falam sobre a dinâmica da semana e citam a prova de resistência que teve Beatriz e Isabelle como vencedoras.

O pagodeiro afirma que ainda não teve nada de poder, mencionando o Poder Coringa, estreado na temporada na semana passada. "Acho que não vai ter não", opinou ele.

"Acho que cada um indica também, sabia? Pode ser que cada um indica um", sugeriu Lucas. "Mas aí as duas pessoas não vão para o Bate e Volta?", questionou Leidy. O professor de educação física então explica que apenas um iria para o Bate e Volta. "Aí mete mais duas pela casa e uma faz Bate e Volta, né? [...] Ou três", analisou Rodriguinho.

Na noite de hoje será definido qual das duas será a líder da semana.

Formação do paredão

No domingo, 25, o líder indica uma pessoa ao paredão. A dupla do líder empareda mais um. O dono do Poder Coringa empareda outro. A casa vota e o mais votado também está no paredão.

Os três emparedados, menos o indicado pelo líder, disputam a Prova Bate e Volta, em que apenas um se salvará da berlinda.