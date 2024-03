BBB 24: Lucas acaricia Yasmin e canta: "Quer saber se eu to solteiro"

Na piscina, Lucas Henrique canta 'Depende' de Wesley Safadão enquanto acaricia pé de Yasmin

Lucas Henrique protagonizou mais um momento que deu o que falar nas redes sociais. Dessa vez, o brother foi flagrado acariciando Yasmin Brunet.

Durante a tarde desta quarta-feira, 06, no Big Brother Brasil 24, o professor de educação física e a modelo estavam aproveitando a piscina da casa ao som da música Depende, de Wesley Safadão e Zé Felipe.

No vídeo que tem circulado na web, Buda está dentro da água e a loira na beira da piscina tomando sol. O brother aparece acariciando o pé de Yasmin enquanto canta o refrão da música: "E quer saber se еu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende, depende de quem tá me perguntando".

O momento repercutiu porque Lucas vem chamado atenção por seu comportamento dentro do BBB 24. O carioca, que é casado e mantém um relacionamento há 15 anos com Camila Moura, flertou algumas vezes com Pitel e gerou revolta de sua mulher.