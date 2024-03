BBB 24: Líder de novo, festa de Lucas terá até atração; Saiba o tema

Festa do Líder

Lucas Henrique irá curtir mais uma festa temática em sua homenagem! Na noite desta quarta-feira, 06, acontece a Festa do Líder para celebrar o fim do reinado do brother.

Para a comemoração de hoje, Buda terá um churrasco na laje com direito a atração. O capoeirista terá um momento especial com uma apresentação do grupo musical Jongo da Serrinha, o mais tradicional de dança de batuque no Rio de Janeiro.

Líder três vezes, essa é a segunda Festa do Líder de Lucas, já que em sua primeira liderança ainda não estavam acontecendo as festas em homenagem à liderança da semana. A primeira Festa do Líder da temporada aconteceu durante o reinado de Fernanda.

A primeira festa do brother, que é professor de educação física, teve o tema 'A hora do recreio' e contou com uma apresentação de capoeira, uma de suas maiores paixões.