BBB 24: Leidy promete continuar mirando em Davi: 'Vamos embora'

Mesmo após Davi voltar do paredão novamente, Leidy promete que continuará mirando no brother; sister compartilhou com aliados seu foco

Mesmo Davi voltando novamente de mais um paredão do BBB 24, Leidy Elin prometeu que continuará focando no brother até ele sair. Em conversa com Lucas Henrique e Yasmin, a trancista compartilhou sua opinião.

Além do professor ter falado que precisa encarar o motorista de aplicativo no paredão para saber qual seria o resultado, Leidy também comentou sobre o baiano ir para a berlinda. "Acha que está na linha certa? Vamos embora", falou Leidy Elin. "Depois de um negócio desse, eu não sei mais qual é a linha certa, Leidy. Para mim, não faz sentido linha certa", afirmou Yasmin.

"Sabe o que eles falam?: 'O Davi voltou e todo mundo vai mudar com ele'", contou a trancista. "Eu vou continuar na mesma pegada que eu estou", avisou Lucas Henrique. "Eu vou falar igual Rodrigo: 'Davi futebol clube', porque ninguém mandou ele me irritar. Eu estava na minha. Não tinha nada contra, agora eu tenho", declarou a trancista.

Sem saber que está solteiro e que sua ex-esposa está rumo a dois milhões de seguidores enquanto ele não bateu nem 200 mil na rede social, Lucas Henrique falou com Yasmin, Leidy Elin e Giovanna sobre a possibilidade de enfrentar o "vilão" do programa.

Leidy Elin opina sobre resultado do paredão

Após a volta de Davi do último paredão do BBB 24, Leidy Elin não deixou de opinar sobre o resultado. Afinal, a sister estava bem certa de que ele não permaneceria na casa depois da discussão que teve com o brother ao lado de sua amiga Yasmin.

Com a permanência do motorista de aplicativo no jogo, a trancista resolveu analisar a dinâmica do programa e até supor que um novo participante entrará. Além disso, Leidy opinou sobre Davi estar voltando dos paredões. Leia mais aqui.