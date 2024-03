BBB 24: Leidy expõe conversa de Alane e Bin e detona: "Judas, manipulável"

Em conversa com Giovanna e Raquele, Leidy Elin recordou o que falou para Alane e expôs uma conversa da bailarina com MC Bin Laden

Leidy Elin comentou sobre o atrito que teve com Alane na última semana no Big Brother Brasil 24. Durante a noite desta quinta-feira, 07, a sister contou para Giovanna e Raquele a conversa que descobriu que Alane e MC Bin Laden tiveram durante a Festa do Líder Lucas Henrique.

A trancista recordou o que falou para a bailarina e Beatriz antes da formação do paredão e disse que avisou às sisters que votaria no funkeiro, além de alertar que o Quarto Gnomo votaria na paraibana.

"Ela foi falar pra ele que não foi pra defender ela, não. Eu falei exatamente assim pra ela: 'Pra defender você e a Yas'. Está gravado, quando vocês saírem, vocês veem. Agora o ranço instalou. Eu não estava com ranço, não. Agora instalou", disparou.

Em seguida, a carioca disse que se participar do próximo Sincerão, quer colocar Alane como alvo: "E, se meter um Sincerão, ainda vou chamar de Judas. Vou chamar, manipulável. 'Judas, manipulável, não é jogadora, não sabe jogar', vai ser assim. Manipulável, porque tudo o que Davi fala, fala igualzinho".

Raquele reagiu: "Meu deus!". Leidy continua reclamando: "Fui ajudar e tomei no c* real. Aí quem está fazendo o movimento é ela para deixar, tipo assim, todo mundo contra mim, que 'Leidy fez o movimento porque ela quis'. Qual motivo que eu tinha para fazer um movimento para botar o Bin no Paredão?".

"Nenhum", respondeu a doceira. "Nenhum!", reforçou a trancista. "Pelo contrário, vocês eram até próximos", analisou Giovanna, que foi desmentida por Leidy: "Não era não".