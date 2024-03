BBB 24: Leidy Elin sofre racismo após briga com Davi

Após jogar malas de Davi na piscina, Leidy Elin sofre racismo na rede social ao ser chamada com termo pejorativo; saiba mais o que aconteceu

Muita gente não concordou com a atitude de Leidy Elin, de jogar as malas de Davi na piscina após discutir com o brother nesta segunda-feira, 11, e, infelizmente, a sister acabou sendo criticada com desrespeito na rede social.

Isso porque, muitos internautas usaram uma palavra pejorativa e racista, o termo "mucama", utilizado na época da escravidão para se referir às mulheres pretas que eram obrigadas a auxiliar ou acompanhar as sinhás.

A palavra acabou se tornando um dos assuntos mais comentados no antigo Twitter após a briga dela com Davi por associarem a defesa dela com Yasmin de maneira equivocada com o termo racista.

Após a atitude ousada da sister, a apresentadora Sonia Abrão e alguns internautas questionaram sobre ela ser punida. Um vídeo de Pedro Bial dando um esporro em uma participante que fez algo semelhante foi resgatado.

Na manhã desta terça-feira, 12, Davi acordou com vontade de se vingar de Leidy e chegou até a encher um balde na piscina. O brother então listou possíveis "trocos" que pensa em dar na trancista.

Leia também:BBB 24: Sisters tomam punição gravíssima ao ajudarem Davi

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Leidy debocha ao ver Davi no confessionário

Após ter suas roupas despejadas na piscina na madrugada desta terça-feira, 12, Davi bateu na porta do confessionário para pedir a expulsão de Leidy Elin no Big Brother Brasil 24. No entanto, a trancista não se afetou nenhum pouco e fez questão de debochar da atitude do motorista cantando uma música bem pesada.

Sentada na área externa, Leidy avistou o baiano aguardando na porta do confessionário para conversar com a produção da casa mais vigiada do Brasil. Indignada, ela começou a cantarolar para provocar o motorista. Mas o trecho da canção escolhida pela trancista chamou atenção, ‘Amante tem lar’, de MC Naninha. Saiba mais aqui.