Big Brother / Na Mira

BBB 24: Leidy Elin revela alvos caso vença a Prova do Líder

Em conversa com sisters, Leidy contou para quais participantes entregaria as pulseiras do Na Mira do Líder caso seja a líder da semana no BBB 24

Redação Publicado em 14/03/2024, às 16h53

Leidy Elin - Reprodução/Globo