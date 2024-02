BBB 24: Leidy Elin reprova atitude de brothers: "Tá dando o prêmio"

Em conversa com Lucas Henrique, Leidy Elin falou sobre a relação dos participantes do 'BBB 24' com Davi, que está ficando isolado

Leidy Elin conversou com Lucas Henrique na academia do BBB 24 nesta sexta-feira, 2, sobre o jogo. O professor especulou qual será a dinâmica da formação do Paredão desta semana e afirmou que provavelmente pode ser puxado por Davi, caso tenha essa possibilidade.

"Eu sei que eu vou se for dinâmica de puxar, Davi me puxa. Mas não sei se ele vai pro Paredão não", disse o brother. "Essa semana, não. Eu não vou votar nele", garantiu a sister.

Os dois seguiram falando sobre Davi. "Ele tá usando a tática dele de se isolar", opinou a trancista. "Tá, tá usando. Galera não pode deixar não, tem que chegar nele, conversar. Eu que não vou, a gente teve embate direto, não faz nem sentido pra mim. Mas se a casa deixar isso acontecer...", acrescentou Lucas, sendo interrompido por Leidy, que deixou claro que não concorda com a forma que os outros participante tratam o baiano: "Tá dando o prêmio na mão dele", disparou ela.

Saiba qual é a dinâmica da semana no reality show

Nesta sexta-feira, 2, o líder da semana, Fernanda, vai definir quem está na sua mira. Ele vai colocar quatro pessoas na mira do líder. No sábado, 3, os participantes disputam a Prova do Anjo, que será autoimune e ainda dará o colar para mais um imunizado.

No domingo, 4, a noite será agitada. Logo no início do programa ao vivo, o Big Fone vai tocar. Quem atender fica imune e tem que dividir a casa em dois grupos, sendo que o líder fica de fora da divisão. Logo depois, os brothers e sisters iniciam a formação de um paredão quádruplo. O anjo vai imunizar uma pessoa. O líder indica uma pessoa ao paredão. Então, a casa vai votar em grupos, que são os grupos divididos pelo Big Fone. Saiba mais!