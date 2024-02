BBB 24: Leidy Elin e Deniziane se desentendem por causa de uso de água

Deniziane afirmou ter ficado chateada com um comentário 'desnecessário' feito por Leidy

Leidy Elin e Deniziane se desentenderam durante a tarde desta terça-feira, 13, no Big Brother Brasil 24. No Quarto Fada, Alane e Marcus Vinicius brincaram sobre o fato de Leidy ter reclamado de Ane e Matteus terem tomado dois banhos em um dia.

Pouco depois, a fisioterapeuta disse não ter gostado do comentário feito pela trancista."Ane, tá chateada?", perguntou Alane. "Não, só com alguns comentários que eu acho que são desnecessários", respondeu ela. "Foi o comentário do banho?", questionou Leidy. "É, porque se tem água lá, gente, não tava nem no limite, não vejo problema nenhum...", disse Ane.

"Porque a gente usa água lá fora também para fazer as coisas, por isso que eu falei". explicou a carioca. "Eu sei, mas não tava nem no limite, se eu tomasse banho..."., respondeu a mineira. "Tem 3 mil litros de água, o que foi?", questionou Davi. "É, porque renova todo dia", afirmou Deniziane.

Em seguida, a operadora de caixa esclareceu: "Eu sei que renova todo dia, só tô falando que naquele dia da festa tava em 900 [litros], não tinha nem mil [litros] e todo mundo tomou banho quando saiu da festa. É isso que eu tô falando, tem que tomar cuidado com isso e não que não pode tomar banho".

"Quando essa p*** acabar, vai acabar", brincou Davi, aos risos. "É, vai acabar e vai todo mundo para o 'Tá com Nada'", emendou Leidy.