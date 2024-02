BBB 24: Leidy Elin diz que desprezará Fernanda: "Parece que tem 15 anos"

Leidy detonou Fernanda em conversa com Lucas e Yasmin no BBB 24

Leidy Elin detonou Fernanda durante a tarde desta quinta-feira, 29, no Big Brother Brasil 24. Na área externa da casa, a sister conversava sobre jogo com Lucas Henrique e Yasmin quando falou sobre a confeiteira.

"Eu vou dar o desprezo para Fernanda. Ela está esperando se eu pegar um Anjo colocar ela no Monstro. Não vou ficar nessa perseguição, não. Se é perseguição que ela quer, ela vai ficar esperando. Parece que tem 15 anos de idade. Não estou com essa paciência toda, não", afirmou a trancista.

Em seguida, a carioca disse que se vencer a Prova do Líder, irá colocar Fernanda direto no paredão, mas que não irá ficar 'nessa perseguição toda'. "Se a minha presença está insustentável para ela porque incomoda ela, ela para mim não fede nem cheira. Não me incomoda em nada", disparou.

"Para mim, ela é invisível na casa. Então, incomodado que se mude. Aperta o botão e pede para sair. Não vou ficar batendo palma para maluco, não", declarou Leidy.