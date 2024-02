BBB 24: Leidy Elin detona festas do reality após tecer elogios no Raio-X

Durante a manhã a sister elogiou, mas depois detonou as últimas festas do BBB 24

Parece que Leidy Elin não está curtindo muito as festas do Big Brother Brasil 24. Durante uma conversa com Lucas Henrique na área externa da casa na tarde desta quinta-feira, 29, a trancista criticou as festas mais recentes do programa.

"As festas do BBB cada vez estão mais xôxas né?", opinou usando uma gíria para 'sem graça'. O professor de educação física apenas respondeu com um som de afirmação.

Mas não foi isso o que Leidy falou durante o Raio-X de hoje. Em seu depoimento diário, a sister comentou sobre a Festa da LíderBeatriz, que aconteceu na noite da última quarta-feira, 28, e elogiou a produção do programa.

"Eu fico boba que cada Festa do Líder eles fazem exatamente o que a pessoa pediu, exatamente a personalidade da pessoa. Eles entregam tudo na festa. Foi muito legal, foi muito maneiro!", disse no Raio-X.