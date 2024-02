BBB 24: Leidy Elin detona falta de higiene de sisters: "Vou dar um soco"

Leidy Elin ficou indignada com atitude de Beatriz e Alane na cozinha do BBB 24 e repreendeu as sisters. Confira os detalhes

Nesta quinta-feira, 15, Leidy Elin ficou incomodada com uma atitude de Beatriz e Alane dentro do BBB 24. A vendedora do Brás bebeu água no copo e o colocou de volta no armário sem lavar. Surpresa com o que tinha acontecido, a trancista não hesitou em dar uma bronca.

"Cê tira esse copo daí porque você botou na boca e não passou nem água", disparou. "Ai, eu também não lavo", confessou Alane. "Vou dar um soco na cara de vocês. É só passar uma água para tirar a baba", detonou Leidy Elin. "Eu nunca lavo", insistiu a bailarina.

Nas redes sociais, o público opinou sobre o ocorrido. "Morando com 50 mil pessoas, tem que lavar sim. Isso é higiene", afirmou uma internauta. "É falta de educação sim", concordou outra. "Leidy está certa, que nojeira guardar copo usado", criticou mais uma.

Matteus avalia fim de romance com Deniziane

Enquanto alguns brothers curtiam a festa no BBB 24, da Globo, Matteus e Deniziane tiveram uma conversa bastante sincera a respeito do envolvimento entre os dois dentro do confinamento. Durante a madrugada desta quinta-feira, 15, a sister explicou para o gaúcho como tem se sentindo em relação ao romance.

"Já tem um tempo que estou angustiada porque eu não acho que não estou conseguindo ser recíproca com aquilo que você me dá. Você é uma pessoa carinhosa, que elogia, é cativante. E eu não consigo, às vezes, retribuir tudo aquilo que você me dá", declarou Deniziane. E completou: "E aí eu não consigo ser eu".

Após ouvir o desabafo da amada, Matteus também falou sobre suas expectativas e mencionou a possibilidade de dar uma pausa na relação com a colega de confinamento. "Eu estou tentando ser ao máximo parceiro, independentemente de ficar [com você] ou não. Te admiro como pessoa antes de ficar contigo", disse ele.

"Se eu for ver, até eu mesmo já notei que se acontece de novo e fica uma coisa chata, quem vai chegar para ti e dizer: 'olha, vamos dar uma segurada', vai ser eu. Se tu achar interessante a gente parar, a gente para. Só não quero ser um estorvo no caminho de ninguém", acrescentou o brother.

Na sequência, Deniziane reforçou para o brother que não entrou no reality show com o intuito de formar casal, uma vez que isso poderia atrapalhá-la no jogo. "Aqui tudo é muito intenso. A gente não entende as coisas que sente. E por eu estar ‘abitolada’ desde o início de que eu não quero casal, quando acontece esse tipo de coisa que desvirtua do meu caminho, eu meio que duvido das coisas, volta aquela dúvida inicial", relatou ela, por fim.

Deniziane: "Eu cheguei aqui focada no jogo, e quando vejo que coisas do nosso relacionamento me disvirtua do jogo, eu começo a ficar tensa [...] Eu não consigo, às vezes, retribuir tudo aquilo que você me dá." #BBB24pic.twitter.com/5s2CQQ709x — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 15, 2024