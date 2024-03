BBB 24: Leidy Elin comenta 'obsessão' de Yasmin com Davi: 'O dia inteiro falando'

Sincera, Leidy Elin opinou sobre a 'obsessão' de Yasmin com Davi dentro do BBB 24 e explicou que a sister deveria esquecê-lo

Na tarde desta quarta-feira, 6, a sister Leidy Elin se reuniu com Raquele na sala do BBB 24, da Globo, para conversar sobre os últimos acontecimentos do jogo. Sincera, a carioca opinou a respeito do jogo de Yasmin Brunet e mencionou uma possível "obsessão" da modelo com Davi, seu adversário no reality show.

Os dois se desentenderam no domingo, 3, logo após a formação do 11º paredão, que eliminou Michel da competição. Na ocasião, o brother apontou Yasmin como "jogadora inútil" ao puxá-la para a berlinda da semana. Por causa disso, um bate-boca generalizado tomou conta da casa.

Leidy Elin, então, explicou para Raquele que a modelo deveria tentar deixá-lo de lado para não se estressar mais. "Yasmin tem que parar com essa obsessão também...", opinou a trancista.

E continuou: "Com o Davi... tem que fazer de conta que ele não existe, porque se não vai ficar nessa obsessão. É o dia inteiro falando de Davi". "Tem que esquecer um pouco", concordou Raquele. "Isso que eu tô falando... já tá ali 'ele tem obsessão por camarote...'. Ela fica mal porque fica pensando muito nisso. Se ele tem, deixa ele ter", declarou Leidy.

Raquele, por sua vez, seguiu concordando com o ponto de vista da colega de confinamento. "Se ela não botar na cabeça dela e esquecer, ela vai ficar surtadona", analisou a sister. "E a gente sabe porque veio para cá. Todo Camarote que vem para o Big Brother sabe porque veio para cá", finalizou Leidy Elin, que também possui um grande embate com Davi.

Vale lembrar que durante esta madrugada, Yasmin Brunet desabafou com Leidy, Lucas Henrique e Pitel a respeito da permanência do rival na casa do BBB 24. Buscando entender o motivo da eliminação de Michel, a loira chegou a afirmar que estaria "perdendo tempo" no jogo, uma vez que Davi seria o favorito da edição.

Pitel analisa volta de Davi e desanima

A volta de Davi de mais um paredão mexeu com os participantes da casa do BBB 24, inclusive, Pitel falou sobre a situação com sua aliada Fernanda. A assistente social se mostrou bastante preocupada com o seu papel no jogo ao ver o retorno do baiano de mais uma berlinda, mesmo depois de protagonizar alguns embates.

Refletindo sobre os últimos acontecimentos, a sister compartilhou que talvez não tenha chances de vencer o reality show e que o motorista de aplicativo seja o favorito do público. "Se o Davi for forte. Se ele for forte...", iniciou Pitel.

Fernanda, no entanto, não concordou com a amiga. "Não acho, continuo não achando, mesmo tendo voltado", opinou. "Enfim, mas exemplo, se o Davi for forte, muito provavelmente eu não sou ninguém", completou a alagoana. "Porque eu e ele somos pessoas completamente diferentes", explicou Pitel.

"Exato, por isso", disse Fernanda. "Se ele tem chance, eu não tenho. Eu acho", opinou a assistente social. "Não, pelo contrário. Por serem completamente diferentes, o resultado é muito óbvio. Entende? Não tem como, amiga. Vocês são completamente diferentes, e você cativou muita gente, todo um país, por ser completamente diferente disso. É só se apegar nisso", aconselhou a confeiteira, por fim.