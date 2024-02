BBB 24: Leidy detona comentário de Davi antes da festa: "Meio machista"

Leidy Elin revelou um comentário 'meio machista' que Davi fez para as Fadas antes da festa da líder Fernanda no BBB 24

Leidy Elin deu sua opinião sobre Davi em conversa com Marcus Vinicius e Lucas Henrique na tarde desta quinta-feira, 8, no Big Brother Brasil 24.

O trio comentava sobre MC Bin Laden e o motorista de aplicativo também foi citado. "Ele é o perfil jogador", comenta o professor sobre o funkeiro. "O negócio que ele não assume que ele é. Pelo menos o Davi assume", opina Marcus.

"Eu sou jogador", diz Leidy imitando Davi. "'Eu sou jogador, me posiciono, tenho posicionamento forte. Eu sou homem'", também imita Lucas.

Em seguida, a trancista opina sobre o perfil do baiano. "O Davi é meio machista, né? Você perdeu ele no quarto ontem. As meninas comendo o c* dele", afirma.

Lucas Henrique pergunta se ela está falando das sisters do Quarto Fada e Leidy revela um comentário que o brother fez antes da festa da líder Fernanda.

"Aham. Porque a Alane botando a roupa e tal, aí ele 'essa roupa não está mostrando demais não?'. Eu falei 'é para mostrar mesmo. O tema da festa é para mostrar mesmo, pé, tudo. Pelo tema'. Aí ele 'eu não deixaria a minha mulher sair com um negócio desse'. Ai a Ane [Deniziane]: 'mas você não tem que deixar nada'", respondeu. "Aí começou o mudar o discurso", disparou Marcus.