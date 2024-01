BBB 24: Juninho e Giovanna protagonizam climão antes do paredão: 'Não tenho paciência'

Antes de formarem o segundo paredão do BBB 24, Juninho e Giovanna acabaram se desentendendo após uma fala da sister

Momentos antes de formarem o segundo paredão do BBB 24, da Globo, dois brothers do Puxadinho acabaram se desentendendo. Reunidos na varanda da casa mais vigiada do país, Giovanna Lima e os demais colegas tentavam analisar as próximas estratégias de jogo entre eles.

Durante a conversa, os participantes do reality show falaram sobre a possibilidade de combinarem entre si de não se votarem para a berlinda. Tudo começou quando Giovanna comentou que Juninho poderia estar se sentindo 'abandonado' no ambiente. O brother, no entanto, rebateu a colega.

"Desculpa gente, está tudo resolvido, eu não tenho paciência, porque a minha mente está muito acelerada, o dia foi tenso. Eu estou querendo relaxar, gente", declarou o motoboy. "E a gente está querendo conversar na moral", avisou a sister. "Não, gente, vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando com vocês. Eu odeio ficar repetindo as coisas, não gosto", disparou Juninho.

"A gente está prestando atenção. Você está tendo interpretações erradas da gente e está colocando outras frases", pontuou Giovanna Lima. "Eu tenho uma filha que é pisciana, vocês são muito aéreos", retrucou o brother. "Não bota a culpa no meu signo não, não sou aérea não", rebateu a sister.

Entenda como foi a formação do segundo paredão no BBB 24

Para fechar a primeira semana do BBB 24 com chave de ouro, os brothers foram surpreendidos com uma nova formação de paredão na noite desta sexta-feira, 12. Davi, Juninho e Thalyta foram os emparedados e disputam a votação do público para continuarem no jogo.

Rodriguinho, líder da semana, foi direto e reto ao revelar sua decisão de indicação à berlinda e colocou Davi. Juninho, mais votado da casa, ganhou o direito de contragolpe e puxou Thalyta para completar o segundo paredão.