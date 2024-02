BBB 24: Juninho detona brother: "Quer se colocar nessa situação"

Durante conversa com Leidy Elin no 'BBB 24', Juninho comenta postura de um brother e diz que participante quer parecer como 'perseguido'

Na sala do BBB 24, nesta quinta-feira, 1º, Juninho e Leidy Elin conversam sobre um brother. Sem citar nome, o motoboy afirmou que um colega de confinamento fica chamando os outros participantes para a briga e assim ele sai como o "perseguido".

"Ele é demais. Ele está brigando com todo mundo na casa", disparou Juninho. "Todo mundo atrás. Alguém ia se meter, aí o Marcus: 'Deixa ela, porque ela está falando na moral'. Tira de exemplo, pelo amor de Deus, mas depois é chato. Eu não vou ficar tirando ele para Cristo aqui dentro. Não vou tirar ninguém. Parece perseguição depois", afirmou Leidy Elin.

O motoboy concordou com a sister, e a trancista seguiu: "Não vou fazer isso. Se é isso que ele quer, não vou fazer isso. Às vezes parece que é isso que ele quer", disparou. "Chamando os outros para briga. Óbvio que ele quer se colocar nessa situação. No dia seguinte, ele vai lá e faz aquele banquetão, faz mesa", comentou o brother.

"Não vou ficar excluindo ele de nada", acrescentou ela. "Acho que vocês tinham que chamar mais a responsa ali. O bagulho ali de fazer comida e deixando ele fazer tudo mesmo não", completou o motoboy.

Wanessa planeja conversa séria com Davi

A cantora Wanessa Camargo aproveitou a tarde desta quinta-feira, 01, para bater um papo com Leidy Elin no BBB 24, da Globo. Juntas na área externa da casa mais vigiada do país, as duas conversaram sobre a grande discussão que ocorreu durante a madrugada envolvendo Davi e outros brothers.

Assim, a namorada de Dado Dolabella revelou que chamará o motorista de aplicativo para uma conversa séria ainda no dia de hoje. "Que ranço que eu estou", declarou Leidy Elin. Wanessa, por sua vez, seguiu explicando como pretende falar com o adversário. "Bem séria. Eu vou abrir tanto o jogo com ele, tudo que eu penso dele. Todas as questões que eu tenho de dúvida dele [...]", revelou a artista.