Big Brother / Romance

BBB 24: Juninho avalia romance com sister: "Prefiro que aconteça lá fora"

Em conversa com Rodriguinho e Bin Laden, Juninho falou sobre a possibilidade de se envolver com uma sister no BBB 24

Redação Publicado em 23/01/2024, às 19h10

Juninho - Reprodução/Globo