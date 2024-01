BBB 24: Jojo Todynho revela preocupação com Vanessa Lopes: 'Tirem ela!'

A cantora Jojo Todynho deixou a imparcialidade de lado e opinou sobre o comportamento da sister Vanessa Lopes dentro do BBB 24

A cantora Jojo Todynho, que está participante do BBB 24, da Globo, como comentarista no 'MesaCast', deixou sua imparcialidade de lado e decidiu dar uma opinião sincera a respeito dos últimos acontecimentos dentro do reality show. Nesta quinta-feira, 18, ela mandou um recado para os pais da participante Vanessa Lopes.

Em seu perfil no Instagram, a cantora demonstrou preocupação com o comportamento da influenciadora dentro da casa mais vigiada do país. "A gente tem que ser imparcial, mas cadê os pais da Vanessa?", iniciou.

E continuou: "Tirem ela de lá! Ela não está bem. Não estou zoando, não, estou falando sério. O emocional dela não está legal", declarou Jojo, reforçando que a situação, a longo prazo, pode acabar prejudicando a imagem da sister. "A tendência é só se queimar aqui fora", explicou.

Por fim, a artista relembrou seu confinamento em 'A Fazenda 12', edição da qual foi campeã, e revelou aos seguidores que pediu para sua equipe a tirasse do programa da Record caso ela fizesse algo que fosse prejudicial. "Se me virem fazendo besteira, me tirem logo porque é daí para pior. Nem tudo vale para estar no reality. Não vale ter essa visibilidade porque é só tiro no pé", opinou.

Jojo Todynho finalizou o assunto citando o cantor Rodriguinho, que virou alvo de críticas dos internautas após uma sequência de comentários polêmicos no jogo. "É igual o Rodriguinho, abria a porta para ele e falava: 'Volta para casa quietinho, que tem fãs que te admiram e gostam de você e estão vendo você dar um tiro no pé que não vale a pena'. É isso! Está tirando a oportunidade de um monte de gente que poderia estar lá dentro", concluiu.

Rodriguinho questiona Yasmin sobre academia

O cantor Rodriguinho e a modelo Yasmin Brunet conversaram um pouco sobre os últimos acontecimentos do BBB 24, da Globo, na tarde desta quinta-feira, 18. Juntos na cozinha, os dois aproveitaram o momento para fazer um lanche.

Ao longo do bate-papo, o pagodeiro mencionou a academia para a sister. "Você não vai treinar, cara? Um dia pelo menos", questionou o artista. Yasmin, que estava comendo bolacha, apenas confirmou que 'sim' com a cabeça.

Rodriguinho, então, continuou: "Tem que treinar, mano. Já que quer comer sem fim, faz um treininho", declarou o brother. A modelo finalizou o assunto afirmando que iria realizar exercícios.