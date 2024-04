BBB 24: Isabelle relembra amizade com brother eliminado: 'Muito companheiro'

Em clima de desespedida do BBB 24, Isabelle mencionou a ajuda que recebeu de um brother eliminado no início do reality show

Na tarde deste domingo, 14, a sister Isabelle recordou a participação do atleta paralímpico Vinicius Rodrigues, quinto eliminado do BBB 24, da Globo. Com o reality show chegando em sua reta final, a manauara aproveitou o clima de nostalgia para relembrar a amizade com o ex-brother durante o início do confinamento.

"Vinicius era muito legal, gostava muito dele. Eu lembro quando ele foi embora… Eu te falei da última festa dele? Isso marcou muito minha memória, Alane. Ele tinha uma tatuagem de onça na coxa e eu gosto muito de onça, ai eu falava 'Vinicius, deixa eu ver a onça'. Ele estava no Paredão, eu acho...", declarou Isabelle em conversa com Alane.

"Ele teve um sonho que não foi muito bom e estava um pouco mal. Lembro que eu fui lá com ele, ele estava na festa e depois saiu. Ele sumiu e eu dei falta dele. Fui lá no quarto e ele já estava dormindo. Perguntei: 'Vinicius, por que você está aqui?'. Ele: 'porque não estou bem'. Eu disse: 'Bora para lá, bora conversar, bora brincar. Viver a vida'. Eu sempre tive isso de viver tudo aqui, bora viver, a gente está dentro do Big Brother, não deixa para lá não", continuou ela.

Em seguida, Isabelle recordou o quanto ficou feliz por perceber que Vinicius Rodrigues se divertiu durante a festa. Ao final do assunto com Alane, a sister elogiou o ex-colega de confinamento e revelou que ele a fez companhia em um Castigo do Monstro.

"Nesse Paredão ele saiu, mas ele se divertiu muito antes de ir. Eu me lembro disso porque ele foi muito companheiro para mim no [Castigo do] Monstro, muito mesmo. Muito guerreiro ele. Uma história de vida surreal", finalizou Isabelle.

Vale lembrar que as duas sisters enfrentam o último paredão da temporada ao lado de Matteus. O resultado da eliminação será anunciado na edição ao vivo deste domingo, 14, logo após a exibição do 'Fantástico'.

Os dois participantes que permanecerem no reality show disputarão o prêmio final junto com Davi, primeiro finalista da edição. A grande final do Big Brother Brasil 24 acontecerá na próxima terça-feira, 16.

Vinicius relata encontro com mulher que ajudou a salvar em acidente

O atleta paralímpico e ex-BBB Vinícius Rodrigues passou por um grande susto no início desta semana quando sofreu um grave acidente de ônibus. Já em casa e sem nenhum ferimento grave, ele usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 9, para contar um pouco como tudo aconteceu.

Na ocasião, o ex-participante do BBB 24 seguia de Maringá, no Paraná, em direção a Londrina, quando o veículo em que estava viajando foi atingido por outro motorista na contramão. "O susto foi muito grande. Eu estava deitado na hora, tinha tirado minha prótese e estava pegando no sono ainda. Só senti a freada e o ônibus tombando", relatou ele em seu Instagram, explicando que conseguiu colocar a prótese ainda deitado.

"Puxei umas pessoas que estavam ali presas, fui em direção a saída de emergência e consegui abrir, usei a força e deu tudo certo. Graças a Deus não houve muitos feridos graves. O socorro foi rápido", continuou Vinicius Rodrigues. Ao longo de sua declaração, ele mencionou o reencontro com uma passageira do ônibus que conseguiu ajudar. Confira!