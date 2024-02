BBB 24: Isabelle opina sobre sister: "Querendo criar algumas tretas"

Na cozinha da Xepa do 'BBB 24', Isabelle analisou a postura de uma colega de confinamento no jogo ao conversar com outros brothers

CARAS Digital Publicado em 02/02/2024, às 16h15

Isabelle opina sobre sister - Reprodução/Globo