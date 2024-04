BBB 24: Isabelle fala sobre possível envolvimento com Matteus

'Não troco a minha eternidade por um momento', Isabelle desabafou neste domingo, 07, com Davi sobre sobre o que sente pelo gaúcho

No gramado da área externa do BBB 24, neste domingo, 07, Isabelle e Davi conversam sobre a torcida de outros participantes da casa para que ela e Matteus se beijem. A manauara conversa com o aliado e começa dizendo que releva a história que o alegretense viveu com Deniziane, na atração.

"São duas pessoas completamente desimpedidas, mas eu não ia ter... Ia meio que me sentir culpada, ia me sentir péssima, e não faria por causa disso. [...] Eu também não troco a minha eternidade por um momento. Não troco", analisa a manauara.

"Mas se fossem os dois desimpedidos, você faria", indaga o baiano, que vê a sister afirmar que sim, logo depois.

"É, acredito que sim. Ontem eu me senti péssima, Davi. Te juro. Aí elas [Alane e Beatriz] começaram a falar que eu não poderia ser eliminada, por conta que eu já pensei que, cara, lá fora eu devo estar sendo super odiada. Porque duas amigas brigaram em torno de algo que estou envolvida, e eu vou te falar: ontem eu pensei em muita coisa, cara", afirma a dançarina.

O motorista do aplicativo faz uma pausa, e analisa a fala da sister: "Vocês levam as coisas muito à flor da pele". Isabelle, então, rebate: "É muita responsabilidade, tudo o que você faz aqui, o que você fala".

Momentos depois, e com o estudante de Engenharia Agrícola deitado na espreguiçadeira ao lado da dupla, Davi brinca com a amiga. "Só faltam nove dias para acabar. Deu meia-noite, só faltam oito. Então, minha filha, o que tiver que fazer, só faltam oito dias. Faça logo", arrancando risos do alegretense, que escuta o papo.

Matteus fala sobre possível ficada com Isabelle

Depois de Matteus e Isabelle passarem muito tempo dançando juntinhos, brothers e sisters incentivam que os dois se beijassem na Festa da madrugada deste domingo, 07. A manauara dá um beijo no rosto do gaúcho. O estudante explica por que não deu nenhuma investida na dançarina.

Na pista de dança, os brothers incentivam um beijo entre os dois. Pedem que façam pose e seguram as duas câmeras instantâneas da festa para registrar o momento. Davi tenta motivar: "Beija!". O brother continua: "Vai, vai!". Por fim, Isabelle dá um beijo no rosto de Matteus. "Eita, quase!", comenta o baiano.

Logo depois, Matteus pede a Davi: "Para, cara". O gaúcho fala sobre a situação: "Tu sabe por que não, né?", questiona o estudante."Se eu estivesse solteiro, já tinha ido", diz Matteus."Se não tivesse nada de vínculo, eu já tinha... Olha a mulher", completa.