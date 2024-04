BBB 24: Isabelle e Davi se estranham em conversa tensa no quarto

O clima ficou tenso entre Isabelle e Davi no quarto Fadas nesta terça-feira, 2, por causa de um tema levantado por ele no BBB 24

Davi e Isabelle se estranharam durante uma conversa na casa do BBB 24, da Globo, nesta terça-feira, 2. Os dois estavam conversando no quarto Fadas quando ela não gostou do rumo da conversa e fez questão de falar o que estava achando para o amigo.

Tudo começou quando Davi falou sobre a proximidade dela com Giovanna e ele alfineta o jogo das duas. “Jogando assim fica fácil”, disse ele. E ela questionou: “Você está falando de quê? Você acha que é confortável?”.

Então, ele respondeu: “As duas conversas que eu tive com você foram em vão. Aí você vem falar para mim que eu falo as coisas e você acata. Você não acata, você não me escuta”. Ela disse: “Não acato mesmo não, eu ouço até o momento que eu acho…”. E ele a interrompe: “Se você não me escuta, para que eu vou ficar falando?”.

Assim, ela perde a paciência. “Não estou gostando dessa conversa, porque também não posso falar. Nada aqui é fácil”. Ele respondeu: “Observa as palavras que eu estou usando para você não interpretar de forma errada”. Por fim, ela disse não está interpretando nada errado e encerra o papo. “Me desculpe se eu ofendi você, eu não vou mais falar, tá bom?”.

Isabelle surpreende ao elogiar brother:

Logo após sua conversa com Lucas Henrique, Isabelle compartilhou com Alane sua impressão sobre o colega de confinamento e não poupou elogios a ele. Apesar da rivalidade que tiveram ao longo do reality show, ambas acreditam que ele é uma pessoa boa e concordaram em se aproximar novamente. A manauara ainda revelou que não quer protagonizar inimizades na reta final do programa.

"Eu já carreguei algumas culpas aqui por não falar com alguém, por me sentir excluída, por ter que fazer escolhas. Isso não foi bom. Esse sabor não é bom. Mas eu vou falar com ele, independente disso, a gente ainda está no jogo. Eu sei que eu posso ser uma opção de voto para você, e você também para mim. Mas eu quero ouvir ele", disse Isabelle.