BBB 24: Isabelle desabafa sobre possível voto de sister: "Eu compreendo"

Em conversa com Giovanna, Isabelle desabafa sobre a possibilidade de ser votada pela sister, já que as duas estão em lados opostos no BBB 24

Na área externa da casa do BBB 24, Isabelle e Giovanna continuaram conversando sobre a relação de amizade entre elas. Após a nutricionista afirmar que não se aproximou da manauara por conveniência, assim como foi apontado por outros brothers, elas falaram sobre a possibilidade de terem que votar uma na outra.

A mineira afirmou que se em algum momento virar opção de voto da sister, não vai ficar chateada. A dançarina fez a mesma afirmação, e ressaltou que também vai compreender caso seja votada por ela. Isabelle ainda falou sobre as duas terem se afastado devido os acontecimentos do jogo, já que estão em grupos opostos.

"Quero que você saiba também que, se em algum momento, você me vir como opção de voto, porque vocês precisam se proteger e eu compreendo, porque vocês têm essa unificação de grupo, de verdade, eu não vou levar isso pro coração, não vou ficar chateada, acho que a gente está tendo essa conversa aqui que é muito madura", disse a manauara.

E acrescentou: "E, na minha cabeça, só acho que, tendo em vista, por exemplo, um Top 6, sei lá...", afirmou. Giovanna também falou sobre a possibilidade: "Na pior das hipóteses, né? Tipo assim, se tudo der errado, no Top 6 ainda vai ter um da gente aqui, entendeu? Na pior das hipóteses... Não sei como vai ser", completou a nutricionista.

Isabelle cai no choro sozinha e pede desculpas à família

Na madrugada desta terça-feira, 2, Isabelle ficou bastante emotiva e não conseguiu conter as lágrimas em um raro momento sozinha no Big Brother Brasil 24. Na reta final do reality show, a manauara chorou muito enquanto segurava uma foto de sua família e começou a pedir desculpas por suas atitudes na casa mais vigiada do Brasil. Com o fim do programa cada vez mais próximo, a sister não apenas refletiu sobre sua trajetória, mas também se emocionou com a saudade de sua família. Veja o que ela disse!