BBB 24: Isabelle decide mudar de quarto: "Vou me mudar hoje"

Em conversa com Giovanna, cunhã revelou que quer sair do Quarto Magia

Isabelle está decidida a mudar de quarto no Big Brother Brasil 24! Durante a tarde desta quarta-feira, 28, a sister disse que sairá do Quarto Magia, onde está desde o começo do programa, e irá para o Quarto Fada.

Em conversa com Giovanna, a cunhã afirmou estar esperando Yasmin e Wanessa tomarem uma decisão antes de se movimentar.

"Não é que eu estou com medo, mas é porque, ontem, a Yasmin queria muito vir com a Wanessa (...) Aí, eu fiquei pensativa de deixarem elas virem, mas eu queria vir, entendeu?", explicou ela.

"Amiga, não! Se você quer vir, venha você", aconselhou a nutricionista. "Deixar não porque nada é meu, tudo é nosso. Mas eu fiquei reflexiva", completou a amazonense.

Em seguida, Giovanna sugeriu: "Já tem quantos dias que você tá falando que quer vir pra cá, que vai descer, que vai dormir? Então vem e ponto!".

"Então eu vou me mudar hoje", afirmou Isabelle, que em seguida perguntou onde é que tem vaga para dormir no quarto. "Na cama de casal", respondeu a mineira.