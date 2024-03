BBB 24: Isabelle cai no choro após confissão e é consolada por Davi

Em conversa com os integrantes do Quarto Fada, Isabelle faz confissão sobre como está se sentindo e é consolada por Davi ao começar a chorar

No Quarto Fada do BBB 24, Isabelle conversa com Alane, Beatriz, Davi e Matteus. As sisters relembraram a punição que receberam após a atitude com Sabrina Sato, e a vendedora do Brás especulou sobre ser odiada pelos artistas.

Ao ouvir o desabafo da sister, a manauara aproveitou para fazer uma confissão sobre como se sente. "Gente, vou falar uma coisa pra vocês, já que estamos os cinco aqui. Eu me acho muito imatura, sabia?", revelou ela.

O gaúcho questionou: "O quê? Imatura por qual motivo? Para guria (...) Um caso isolado", comentou ele. Beatriz também opina. "Não, Isabelle, não te acho imatura, eu acho assim, que eu, você e Alane a gente é muito emocionada e deslumbrada, isso aí não dá pra negar, mas fazer o quê?", analisou.

Alane complementa: "Porque na hora que a gente tem que ser madura, a gente é madura", disse a bailarina, que percebe que amiga está chorando. "Não, Isabelle, não fica assim, de coração", pede ela. "Está chorando? Não chora, para que eu vou chorar também. Não chora, Isabelle", fala Bia.

Davi, que está deitado em uma das camas, chama Isabele e consola a sister. "Vem cá, vem. Não fica assim não, tá? Vai se maquiar e ficar bonitona para virar bicho, vai", disse ele. "A Bia também vai chorar? Ah, meu Deus do céu, lascou", completou o motorista de aplicativo.

Você não é imatura,só tá vivendo o que nunca viveu Cunhã 🥹#TeamIsabelle#BBB24pic.twitter.com/9g1Fw6huMo — Galera da Isabelle (@galeradaisabele) March 21, 2024

Davi alerta Isabelle sobre estratégia de brothers

Após a eliminação de Raquele do BBB 24, da Globo, os brothers do quarto Fada analisaram os próximos passos do jogo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 20, enquanto conversavam sobre a imunidade da Prova do Anjo, Davi aproveitou para alertar Isabelle em algumas questões. A sister iniciou o assunto explicando para Alane, Beatriz e Matteus que não poderia imunizar o trio, uma vez que Davi é o único que a imunizaria caso tivesse a oportunidade.

"Eu não tem como, gente, meu Anjo é do Davi. Se é autoimune e eu imunizo alguém, tem nem como me comprometer com vocês. Primeiro que ele é meu grande amigo, segundo que é visto toda semana pela casa para ir", explicou Isabelle, reforçando que Davi segue sendo sua prioridade no jogo. Com isso, o motorista de aplicativo avisou a amiga que, dependendo das próximas eliminações, os brothers do quarto Gnomo podem tentar se aproximar. Saiba o que ele disse!