BBB 24: Isabelle abre o jogo sobre aproximação com Matteus

É ou não é? Isabelle revela a verdade sobre o que sente por Matteus após Alane apontar que acha que os dois ficam bem juntos no BBB 24

Na casa do BBB 24, da Globo, Isabelle decidiu abrir o jogo sobre sua aproximação com Matteus no confinamento. Ela contou que ficou pensativa após ver uma brincadeira de Alane envolvendo o brother e resolveu questionar qual é a mensagem que está transmitindo.

Isabelle contou que vê Matteus apenas como um amigo e que não quer passar a ideia de outra coisa. Em seu desabafo, ela disse: "O que me preocupou foi, se eu estou dando a entender alguma coisa. Eu respeito muito o Matteus, e eu gosto de dançar com ele. Até porque ele sempre me convidou pra dançar, sempre me tirou pra dançar, mas eu só queria entender, já que até tá vocês aqui, não o Matteus, que ele não tem essa mesma opinião que eu. Se vocês... Ela, como falou comigo, que se eu estou dando a entender alguma coisa, porque eu não quero dar a entender nada. Porque da minha parte não tem, tem só a brincadeira de dançar, que eu gosto muito, gostei muito de conhecer ele".

E completou: "Até falei pra Bia, que voltando do Paredão, eu ia me oportunizar a conhecer mais ele. Até porque é uma pessoa que, assim, dança comigo nas festas, enfim. E aí era isso. Eu comecei a me questionar, será que eu estou dando a entender alguma coisa? Porque pra mim é só uma dança, uma brincadeira, é uma pessoa legal, entendeu? Mas do meu coração não tem nada. E aí quando vocês falam, eu fico rindo, porque eu fico me perguntando: 'Égua, será que eu estou dando a entender alguma coisa? Aí foi isso que eu fiquei perguntando".

Então, Alane disse que gosta de juntar os amigos e brincou com Isabelle e Matteus. "É minha opinião real. Eu não acho que você dá a entender de nada, eu acho que dançar, ainda mais para mim que danço, acho que não existe malícia alguma em dançar, nada disso. E eu também respeito muito vocês. Eu, lá fora, eu sou essa pessoa assim, eu gosto de juntar meus amigos, de brincar com meus amigos, entendeu? E gosto de viver histórias de amor e ver histórias de amor. E eu respeito muito a Anny, porque eu amo a Anny. Ela é uma pessoa que teve uma relação com o Matheus aqui, então assim, eu respeito muito o que viveu, o que teve a história e tudo mais", declarou ela, e completou: "Mas eu, com meu olhar, de gostar de ver as coisas de um jeito romântico, fofo e tudo mais, quando eu vejo vocês, eu acho bonitinho. E é só isso. Eu acho bonitinho. Você pode não ter essa intenção com ele, você pode não ter essa intenção com ela. Mas por vocês serem os meus amigos, eu achei interessante falar só: 'Olha, eu acho vocês muito bonitinhos'. Mas também com muito respeito a Anny, que eu não sei nem se ela pode ficar com raiva de mim, de me ouvir falando um negócio desse, entendeu?".

Por fim, Alane ainda defendeu: "Eu sei que Matheus é uma pessoa muito educada, que chama todo mundo para dançar sempre, então eu vejo... eu vejo que não tem malícia no chamar de dançar. Até quando ele tava com a Anny, ele chamava todo mundo para dançar mesmo, então... é uma coisa que talvez eu nem deveria ter falado, peço desculpas a vocês, assim. Porque eu... eu realmente... quando eu olho. Ficou... Entendeu? Eu sou essa pessoa e eu quis compartilhar com vocês. Mas, vocês que sabem de vocês, entendeu? Eu não tô forçando nada, nem falando o Matheus faz isso. Mas eu tô dizendo que eu acho bonitinho. Só isso mesmo".